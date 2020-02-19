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Китайский коронавирус может разуть и раздеть российских модниц

13:58, 19 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Китайский коронавирус может разуть и раздеть российских модниц
13:58, 19 февраля, 2020
Евгений Кандаков
119
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#Китай\n#мода\n#одежда\n#дефицит\n#коронавирус
Фото: ok.ru/newsgomel
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Проблемы с поставками брендовой одежды и обуви ожидаются уже весной.

Москва. Производство одежды и обуви снизилось в Китае из-за вспышки коронавирусной инфекции. Поскольку КНР является ведущим поставщиком этой продукции на мировом рынке, ситуация отразится и на России, рассказала «Интерфаксу» генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

По ее словам, приостановка производства и перебои в логистике в Китае из-за коронавируса уже повлияли на поставки одежды и обуви в Россию, запланированные на весну. Впрочем, некоторым дистрибьюторам и ретейлерам удастся компенсировать задержку товара за счет прошлогодних запасов или переориентации на других производителей, считает эксперт.

В частности, на российском рынке весной может возникнуть дефицит изделий таких мировых брендов, как H&M, Mango, United colors of Benetton, Inditex group, Next, GAP, Asos, Uniqlo. Под угрозой и российские марки - Befree, Zarina, Zolla, SELA, Gloria Jeans, поскольку их производства размещены в Китае, рассказала Анна Лебсак-Клейманс.

В то же время руководитель Fashion Consulting Group подчеркнула, что карантин - это временная мера, и страхи могут оказаться преувеличенными.

Добавим, по данным Федеральной таможенной службы, российские ретейлеры покупают в Китае 41% импортной модной одежды, обуви, головных уборов и изделий из меха.

Вторым после КНР поставщиком таких товаров на российский рынок является Бангладеш, затем идут Италия, Вьетнам и Турция.

13:58, 19 февраля, 2020
Евгений Кандаков
119
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#Китай\n#мода\n#одежда\n#дефицит\n#коронавирус

 

 

 


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