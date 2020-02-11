ЦБ собирается продать государству Сбербанк

Соответствующий документ разработан Минфином.



Москва. Государство может выкупить у ЦБ России контрольный пакет акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Законопроект об этом разработали Минфин и сам финансовый регулятор, пишет «Интерфакс».

Документ о выходе ЦБ из капитала Сбербанка уже направлен в правительство и размещен на официальном сайте ведомства. В нем предусмотрен выкуп пакета регулятора за счет средств ФНБ по рыночной стоимости.

В соответствии с законодательством, при продаже первой части пакета ЦБ предоставит оферту миноритариям, отмечается в сообщении Минфина.

Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что речь идет о ликвидных средствах Фонда национального благосостояния сверх 7%-го порога. При этом вложение этих денег в акции Сбербанка обеспечит сохранность средств и стабильный доход от их размещения, то есть не противоречит целям ФНБ, подчеркнул глава Минфина. Также Антон Силуанов отметил, что выкуп активов Сбербанка не отменяет планов по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты.

Кроме того, министр напомнил, что смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан.

Добавим, в настоящее время в собственности ЦБ находится 52,3% обыкновенных акций Сбербанка (50% + 1 уставного капитала).