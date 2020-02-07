Антимонопольщики обнаружили факты завышения цен на медицинские маски в 10-15 раз

В ведомстве пообещали беспощадно штрафовать виновных в картельных сговорах.



Москва. Цены на медицинские маски в России завышаются почти повсеместно, подчас в 10-15 раз. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Как рассказал статс-секретарь - заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский, ФАС и Росздравнадзор провели мониторинг цен на медицинские маски в регионах. При этом подорожание популярного средства профилактики ОРВИ в январе было зафиксировано почти везде. В отдельных городах, в том числе Дальнего Востока, цены на маски выросли в 2-2,5 раза. Рекорд поставлен в Адыгее, где за этот товар оптовики стали просить в 15 раз больше.

Цены поднимают и производители. В Санкт-Петербурге одно из предприятий стало отпускать трехслойные маски дороже в 10 раз.

По мнению Цариковского, для решения проблемы следует создать оперативные штабы с участием администрации регионов, Росздравнадзора, ФАС и правоохранительных органов на местах. В некоторых субъектах, например, в Санкт-Петербурге, так уже поступили. На организации, уличенные в картельных сговорах, будут наложены крупные штрафы, пригрозил замглавы Федеральной антимонопольной службы.

Добавим, 5 февраля президент России Владимир Путин заявил, что аптеки, необоснованно повышающие цены на противовирусные препараты и маски, следует лишать лицензий.