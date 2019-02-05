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ФАС намерен возбудить дело против Samsung

14:10, 05 февраля, 2019
Дарья Снидкова
14:10, 05 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#ФАС\n#цены\n#дело\n#монополисты\n#Samsung
Фото: pxhere.com
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«Дочку» корпорации заподозрили в координации цен на смартфоны.

Москва. Против российской «дочки» Samsung могут возбудить дело по подозрению в незаконной координации цен на смартфоны. Об этом сообщил замруководителя ФАС Андрей Цариковский, пишут «Ведомости» со ссылкой на РИА Новости.

Делопроизводство может начаться в ближайшие 7-10 дней.

Еще в сентябре 2018 года СМИ писали, что компанию подозревают не только в незаконной экономической координации, но также и в наличии антиконкурентных соглашений. Тогда начальник управления ведомства по борьбе с картелями Андрей Тенишев отмечал, что под подозрения ФАС попадают и другие компании этого рынка.

 

 

14:10, 05 февраля, 2019
Дарья Снидкова
19
0
#ФАС\n#цены\n#дело\n#монополисты\n#Samsung

 

 

 


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