ФАС намерен возбудить дело против Samsung

«Дочку» корпорации заподозрили в координации цен на смартфоны.

Москва. Против российской «дочки» Samsung могут возбудить дело по подозрению в незаконной координации цен на смартфоны. Об этом сообщил замруководителя ФАС Андрей Цариковский, пишут «Ведомости» со ссылкой на РИА Новости.

Делопроизводство может начаться в ближайшие 7-10 дней.

Еще в сентябре 2018 года СМИ писали, что компанию подозревают не только в незаконной экономической координации, но также и в наличии антиконкурентных соглашений. Тогда начальник управления ведомства по борьбе с картелями Андрей Тенишев отмечал, что под подозрения ФАС попадают и другие компании этого рынка.