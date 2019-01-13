Рост цен будет обусловлен повышением НДС.

Москва. Эксперты предсказали повышение цен на продукты в России на 8% в первом квартале этого года. Как пишет Эхо Москвы, такие данные привели в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

Рост цен будет обусловлен повышением НДС и совокупностью других факторов. Эксперты отметили, что рост ставки налога отразится не только на отпускных ценах, но и на стоимости сырья, упаковки и оборудования. Предположительно, себестоимость продукции повысится на 4-12%.