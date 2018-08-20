Единую минимальную цену на водку установили в России

Теперь стоимость «слабой» приравнена к стоимости 40-градусной.

Москва. В России вступил в силу закон о минимальной розничной цене (МРЦ) на водку крепостью 37-39%. Соответствующий указ министерства финансов опубликован и вступил в силу 20 августа.

Теперь МРЦ за 0,5 л составляет 205 рублей, как у «слабой», так и у «крепкой» водки.

Минимальная цена у заводов-производителей составила 173 рубля, оптом - 178 рублей.

МРЦ для водки Россия устанавливает с 2009 года. Так власти борются с нелегальными производствами этого вида алкоголя.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования 2017 года, в стране увеличилось производство водки на 2,5% , то есть до 72,2 миллиона декалитров.