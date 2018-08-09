В России все самолеты оснастят системой ГЛОНАСС

Система позволяет отслеживать местоположение объекта.

Москва. Президент России Владимир Путин одобрил идею оснастить все самолеты российских авиакомпаний системой ГЛОНАСС. Об этом пишет РБК.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин напомнил, что на сегодняшний день все продаваемые в стране автомобили оснащены ситсемой ЭРА-ГЛОНАСС. Она позволяет не только определить местоположение объекта, но и направить к нему помощь в случае происшествий.

Аналогичную практику планируется ввести и для самолетов.

Норму закрепят в законе.