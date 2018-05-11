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Исследование: в России подешевела мобильная связь

15:10, 11 мая, 2018
Евгений Кандаков
15:10, 11 мая, 2018
Евгений Кандаков
278
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#бизнес\n#тарифы\n#мобильная связь\n#операторы мобильной связи\n#деньги
Фото: pixabay.com
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Средняя стоимость пакета с голосовыми звонками и 1 гигабайтом Интернета упала на 4%.  

Москва. О снижении тарифов на мобильную связь в России пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов Content Review. Исследование компании показало, что связь подорожала только в Москве, в регионах она стала доступнее. 

В частности, стоимость минимального пакетного тарифа с голосовыми звонками и 1 гигабайтом Интернета в апреле составила 258,3 рубля. С августа прошлого года этот показатель снизился на 4%. 

При этом в Москве связь стала дороже - средний минимальный тариф с августа 2017 года увеличился на 8%, до 350 рублей в месяц. В то же время регионами с самыми дешевыми тарифами стали Ямало-Ненецкий АО, Тюменская область и Ханты-Мансийский АО. Дорого обходятся звонки и СМС-сообщения в Ингушетии, Дагестане, Чечне, Брянской области и Кабардино-Балкарии. 

На снижение тарифов, по мнению специалистов, повлияло то, что многие операторы вывели на рынок тарифы-конструкторы, которые позволяют менять набор услуг связи в пакете. Абоненты получили возможность существенно сэкономить, сосредоточив средства на более актуальных для них направлениях, и отказавшись от ненужных.

15:10, 11 мая, 2018
Евгений Кандаков
278
0
#бизнес\n#тарифы\n#мобильная связь\n#операторы мобильной связи\n#деньги

 

 

 


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