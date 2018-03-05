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Благополучные компании в России освободили от проверок ФАС

17:32, 05 марта, 2018
Евгений Кандаков
17:32, 05 марта, 2018
Евгений Кандаков
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#экономика\n#бизнес\n#Дмитрий Медведев\n#ФАС\n#предпринимательство\n#постановления Правительства РФ
Фото: pixabay.com
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Предприятия, деятельность которых связана с риском монополизации рынков, продолжат держать под контролем.  

Москва. Частные компании в России разделили на 3 категории, в зависимости от критериев риска. Каждую из категорий ФАС будет проверять с определенной частотой. Постановление об этом подписал в понедельник, 5 марта, глава федерального правительства Дмитрий Медведев. 

Самое большее раз в 3 года антимонопольщики смогут приходить на предприятия, относящиеся к сфере естественных монополий или осуществляющие регулируемые виды деятельности с размером валовой выручки за предыдущий год более 10 млрд рублей. Также в данную категорию - среднюю по рискованности - включены торговые сети с годовой выручкой более 400 млн рублей. 

К группе умеренного риска отнесли предприятия с годовой выручкой более 10 млрд рублей, а также действующие в сферах производства и продажи лекарств, медицинских изделий, медицинских, транспортных услуг, услуг связи, ЖКХ ряда других. Антимонопольным органам предписано проверять их не чаще одного раза в 5 лет. 

Предприятия малого и среднего бизнеса признали малорискованными в плане монополизации рынков. В связи с этим представителям ФАС не рекомендуется проводить на них плановые проверки. 

«Принятые решения будут способствовать снижению издержек юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с проведением в отношении них государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства», - говорится в пояснительной записке к документу.

17:32, 05 марта, 2018
Евгений Кандаков
354
0
#экономика\n#бизнес\n#Дмитрий Медведев\n#ФАС\n#предпринимательство\n#постановления Правительства РФ

 

 

 

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