ФАС отказалась от претензий к Microsoft

Ранее на американскую корпорацию жаловалась «Лаборатория Касперского».

Москва. Антимонопольное дело против Microsoft в России закрыто в связи с тем, что корпорация исправила выявленные нарушения. Об этом заявил во вторник. 15 августа, замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, пишет агентство «Виста-Ньюс».

По словам чиновника, Microsoft выполнила предписания ведомства. Истец подтвердил устранение всех спорных моментов, так что штрафные санкции компании не грозят.

Напомним, в ноябре 2016 года на Microsoft пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу «Лаборатория Касперского». Суть претензий заключалась в том, что американская корпорация мешала сторонним производителям антивирусов защищать своих пользователей от вредоносного софта, ограничивая таким образом конкуренцию на рынке.