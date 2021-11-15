За чертой:
новый взгляд на Гоголя
Анна Торхова
журналист
15 ноября 2021
15 ноября 2021
Современное прочтение вечной классики и новый взгляд на известное со школьной скамьи произведение. «Вий / За чертой». На сцене Государственного русского драматического театра Удмуртии готовится к показу масштабная постановка по повестям Николая Гоголя. Здесь переплетаются мужское и женское, простое и сложное, темное и человеческое. Молодые бурсаки сталкиваются со злом, приоткрывая дверцу в логово потусторонних сил. И все это ради любви.
Каждый день сцена драмтеатра Удмуртии наполняется мистикой, разгорается любовью и противостоянием, которые создают актеры, дополняют художники и мастера сценографии. Все готовятся к премьере спектакля «Вий / За чертой». Постановку планировалось представить на зрительский «суд» еще 15 июля, но мистика Гоголя сработала — за 3 часа до выхода на сцену исполнительница роли Панночки получила травму. Долгожданную премьеру перенесли на октябрь, но и здесь всё пошло не по плану — вмешался локдаун. В театре уверены, что новая дата, 17 ноября, станет днем премьеры, и ничего этому не помешает.
Молодой, но уже титулованный режиссер Артем Устинов из Самары привез в Ижевск «своего» Гоголя, точнее сказать, свой особенный взгляд на полюбившиеся произведения писателя. Здесь не будет летающих гробов и тех привычных устрашений, о которых мы читали в повести и видели в советском фильме.
Молодой, но уже титулованный режиссер Артем Устинов из Самары привез в Ижевск «своего» Гоголя, точнее сказать, свой особенный взгляд на полюбившиеся произведения писателя. Здесь не будет летающих гробов и тех привычных устрашений, о которых мы читали в повести и видели в советском фильме.
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Летающий гроб — это метафора. Я видел летающие гробы на сцене — мне не было страшно. Мне нравится мысль, что хоррор — вещь социальная. Мы боимся понятных вещей из жизни, а не чего-то абстрактного.
Артем Устинов
режиссер
Задачи напугать зрителя — нет. Попытка разглядеть за чертовскИми поступками человеческое — есть.
Ижевский зритель увидит три истории, завязанные на студентах бурсы, — тех самых, которые искали ночлег и попали к старухе, оказавшейся ведьмой. В «Вие» продолжение получила история лишь одного из них. Что случилось с остальными и куда судьба завела их? В этом и попытался разобраться Артем Устинов.
Ижевский зритель увидит три истории, завязанные на студентах бурсы, — тех самых, которые искали ночлег и попали к старухе, оказавшейся ведьмой. В «Вие» продолжение получила история лишь одного из них. Что случилось с остальными и куда судьба завела их? В этом и попытался разобраться Артем Устинов.
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Мне хотелось найти свой угол зрения, совместить не только «Вия», но и несколько других повестей, объединить это все историей подростков, которые изучают Бога и в то же время пьют, гуляют, развлекаются, пытаются выяснить, где проходит граница между святым и не святым, и как нечисть проникает в мужской мир, жизнь ребят, в виде женщин.
Артем Устинов
режиссер
Не стоит удивляться, услышав отклики клубной музыки и понаблюдав за странной хореографией. По задумке режиссера, все бурсаки живут в закрытой школе. Как и все молодые люди они тоже хотят развлекаться и не прочь устроить вечеринку.
Три пути одной дороги
Три пути одной дороги
Пути бурсаков разошлись навсегда. Судьбу первого автор отразил через произведение из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» — «Майская ночь, или Утопленница». О судьбе второго мы узнаем из повести «Вий». Жизнь третьего описывается на основе повести «Вечер накануне Ивана Купалы».
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«Майская ночь, или Утопленница» — про то, как парень и девушка любили друг друга, но не могли быть вместе. Помогла им нечистая сила. Как ни странно, здесь она выступает на их стороне, когда они идут с ней на сделку. Это странный мир, где они хохочут над нечистью, но она имеет реальное воздействие на них.
«Вечер накануне Ивана Купалы» — сильная вещь, не очень драматургичная, но, на мой взгляд, она у нас пока больше всех сложилась. Человек заключает сделку с дьяволом и должен пролить кровь ради любви. А стоит ли убивать свою душу таким образом?
«Вечер накануне Ивана Купалы» — сильная вещь, не очень драматургичная, но, на мой взгляд, она у нас пока больше всех сложилась. Человек заключает сделку с дьяволом и должен пролить кровь ради любви. А стоит ли убивать свою душу таким образом?
Артем Устинов
режиссер
История Панночки из «Вия» тоже завязана на любви. Возможно, в отношениях двух сердец зрители смогут узнать себя.
Актерская труппа
Актерская труппа
Роли нашли своих обладателей быстро. Этюды, пробы, и вот, каждый на своем месте.
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Мы готовимся уже месяц, и мне было интересно работать, мы делали очень много этюдов на разные темы, сначала просто от себя, потом от ведьм с разными характерами, потом, когда мы узнали распределение, мы делали этюды от персонажей.
Владислава Оболенская
актриса русского драматического театра Удмуртии
Именно ей принадлежит роль Панночки — одна из главных в новой постановке. Как говорит сама артистка, Панночка, наряду с Геддой Габлер, Леди Макбет и Медеей, была для нее той, кого она хотела сыграть за свою карьеру. «В этом плане мой некий гештальт теперь закрыт», — признается актриса.
Погружение в «Вия» заставило понервничать молодую артистку — сны с гробами и вурдалаками, игра собственной фантазии. Не зря же это Гоголь. «Мы прорабатывали много своих снов, личных историй, и я поняла, насколько у меня много внутренних демонов. Возможно, у меня сейчас есть шанс договориться с ними и принять их», — делится Владислава.
12 июля артистка впервые «примерила» на себя грим, в котором ее увидят зрители в день премьеры.
12 июля артистка впервые «примерила» на себя грим, в котором ее увидят зрители в день премьеры.
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В первую очередь мы играем людей. Конечно, все ведьмы — это зло, нечистая сила, что-то фатальное, но у каждой из них есть своя история, которая знакома, возможно, многим. В моем случае это непринятие себя, своей судьбы и попытка любым способом избежать этой участи. Если ты пытаешься избежать своей судьбы, то настанет какая-то кара.
Владислава Оболенская
актриса русского драматического театра Удмуртии
Декорации
Декорации
Для зрителя мистика будет сокрыта даже в мелочах. Манекены, птицы, решетки, геометрия, кубы — первые минуты увиденного натолкнут зрителя на массу вопросов.
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Мы подумали, что на сцене должно быть два уровня, и решили, что вверху будет висеть решетка, внизу тоже, только в люках. Вообще мир бурса — это мир геометрии, четких форм. Рациональный мир, который сталкивается с женским, гибким, цветным.
Артем Устинов
режиссер
Хотя режиссер и уверяет, что зрителю не нужно искать знаков, некоторые тайные задумки стоит пояснить. Светящиеся кубы в руках танцующих учеников бурсы — альтернатива книгам. Создатели спектакля решили, что в необычной школе не может быть обычных пособий.
Манекены, как солдаты, выстроившиеся в ряды за сценой. Кто они и что им нужно? По признанию Панночки, они пугают даже сотрудников, и вечером ходить по театру бывает жутковато. Помимо людей, всю историю наблюдают со стороны именно они — немые зрители. Правда, место им за белой чертой, подобной меловому кругу, что чертил Хома Брут вокруг себя в церкви.
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Эта безмолвная сила за чертой до поры до времени просто смотрит на происходящее, прежде чем вмешаться.
Артем Устинов
режиссер
Поднимите мне веки
Поднимите мне веки
Как художник пишет кистью на холсте, так режиссер словами, мыслями и фантазией заполняет сценическое полотно, которое должны увидеть и понять зрители.
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Сложность, наверное, в том, что какую бы концепцию ты ни придумал, автор сопротивляется. Он самобытен, это прекрасная литература, ты не можешь переплюнуть Гоголя, но, когда ты делаешь это в театре, нужно безжалостно отсекать все лишнее и подверстывать под ту идею, которую ты хочешь выразить.
Артем Устинов
режиссер
Возможно, взгляды зрителей разделятся на два, а то и три лагеря. На тех, кто читал книгу, кто смотрел фильм, и тех, кто еще не знаком с повестью. Спектакль будет понятен всем.
В процессе «огранки» текста режиссер обратился к очеркам Николая Помяловского, который писал о быте бурсы, в которой он сам проучился 8 лет. Часть текста, опираясь на факты, режиссер написал сам. Зритель не должен прислушиваться и отслеживать, в какой момент гоголевский слог переходит в иной. Задача зрителя — наслаждаться.
В процессе «огранки» текста режиссер обратился к очеркам Николая Помяловского, который писал о быте бурсы, в которой он сам проучился 8 лет. Часть текста, опираясь на факты, режиссер написал сам. Зритель не должен прислушиваться и отслеживать, в какой момент гоголевский слог переходит в иной. Задача зрителя — наслаждаться.
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Я люблю делать такие, условно говоря, сказки для взрослых. Но на самом деле это совсем не сказки. Люблю, чтобы человек после спектакля был немного на взводе.
Артем Устинов
режиссер
Новый опыт
Новый опыт
В истории театра это уже второй неклассический Гоголь, рассказывает помощник директора русского драмтеатра по спецпроектам Анна Никифорова. Впервые «Вечера на хуторе близ Диканьки» предстали перед ижевским зрителем в необычном свете 8 лет назад. Театральная фантазия Петра Шерешевского, наполненная шалостью и иронией, не сразу полюбилась людям.
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Тогда это действительно был шок, у нас уходила половина зала с каждого спектакля в полном возмущении, что это абсолютно неформат, не тот Гоголь, которого они ждали.
Анна Никифорова
помощник директора русского драмтеатра по спецпроектам
Спустя годы все изменилось: постановка жива и пользуется успехом. Сегодня это один из топовых спектаклей в репертуаре театра и визитная карточка на всех гастролях.
Большие надежды возлагают и на новое видение «Вия», который вполне может пополнить копилку любимых спектаклей зрителей.
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Это первая наша встреча с Артемом Устиновым. Человек очень интересно и нестандартно мыслит. Мы всегда стараемся выбирать режиссеров, которые уже заявили о себе в формате страны. Артем Устинов, несмотря на свою молодость, — участник и лауреат очень многих фестивалей: «Арт Миграция», «Арлекин», «Золотая маска» и других. Мы почувствовали, что этот режиссер может быть интересен нашему городу.
Анна Никифорова
помощник директора русского драмтеатра по спецпроектам