Каждый день сцена драмтеатра Удмуртии наполняется мистикой, разгорается любовью и противостоянием, которые создают актеры, дополняют художники и мастера сценографии. Все готовятся к премьере спектакля «Вий / За чертой». Постановку планировалось представить на зрительский « суд » еще 15 июля, но мистика Гоголя сработала — за 3 часа до выхода на сцену исполнительница роли Панночки получила травму. Долгожданную премьеру перенесли на октябрь, но и здесь всё пошло не по плану — вмешался локдаун. В театре уверены, что новая дата, 17 ноября, станет днем премьеры, и ничего этому не помешает.



Молодой, но уже титулованный режиссер Артем Устинов из Самары привез в Ижевск «своего» Гоголя, точнее сказать, свой особенный взгляд на полюбившиеся произведения писателя. Здесь не будет летающих гробов и тех привычных устрашений, о которых мы читали в повести и видели в советском фильме.