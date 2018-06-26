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Базовая станция vs микроволновка
Что облучает наши квартиры
В России резко увеличилось количество людей, увлеченных здоровым образом жизни. По данным ВЦИОМ, сегодня 76% россиян занимаются спортом, и каждый второй старается питаться правильно. Внимательные к своему здоровью ижевчане задумываются и о состоянии окружающей среды. Многих мучает один вопрос – насколько безопасны антенны мобильной связи для живущих рядом. Редакция портала Susanin.news решила проверить электромагнитное излучение от потенциально опасных объектов. Провести эксперимент помог горожанин Константин Коломиец.
Константин – предприниматель, спорт – важная часть его жизни. Он регулярно посещает спортзал, порой разминается на турниках во дворе дома, на площадке рядом гуляют его дети. Отсюда хорошо видно вышку мобильного оператора, которая возвышается рядом с жилым массивом.
Как известно, чем ближе базовая станция, тем лучше связь. Но не скрываются ли за этим преимуществом серьезные риски для здоровья?
Читаем сайт Роспотребнадзора:
Для размещения базовой станции на конкретной территории или здании оператор сотовой связи должен иметь проект обоснования размещения базовой станции. При этом должны быть соблюдены требованиясанитарных правил СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов.
Согласно требованиям, задача оператора связи – не допустить плотность потока электромагнитной энергии в месте нахождения человека более 10 мкВт/см2 (в странах Скандинавии и США эта норма в 10 раз выше). Доказано, что такой уровень электромагнитного поля не вредит здоровью. Вместе с инженером испытательно-лабораторного центра отправляемся туда, где установлена базовая станция. Замеряем. Результат: 0 мкВт/см2 возле базовой станции, 5,5 мкВт/см2 на балконе дома, стоящего напротив – в два раза ниже предельно-допустимой нормы.
Справка:
Замеры электромагнитного излучения проводил специально аккредитованный для таких работ испытательно-лабораторный центр ООО «Лаборатория 100». Компетенция организации подтверждается раз в два года. Приборы, используемые для проведения измерений, проходят поверку ежегодно.
Михаил Крупинин, инженер с многолетним стажем, рассказал, что такие замеры они проводят регулярно, и как правило, излучение от базовых станций не достигает максимума. «10 мкВт/см2 – это много, но даже такой уровень признан безопасным для человека. Мы проводим оценку на балконе, и здесь уровень излучения ниже предельно допустимого. А когда зайдем в помещение, фон от базовой станции вообще не будет улавливаться», – отметил Михаил.

Вывод простой: объекты связи на крышах домов не представляют опасности. Это же подтверждает и представитель оператора.

Наша задача – не только предоставить качественную связь, но и обеспечить безопасность абонентов, которые живут рядом с базовыми станциями и будут этой связью пользоваться. Мы проводим экспертизу на стадии проектирования базовой станции и делаем замеры электромагнитного поля перед вводом ее в эксплуатацию, удостоверяемся, что новый объект не представляет угрозы жильцам. В последующем такая же проверка делается раз в три года. Все объекты связи «МегаФона» соответствуют требованиям Роспотребнадзора и безопасны для здоровья.
Алексей Жарский
технический руководитель «МегаФона» в Удмуртии
Важно, чтобы жители Республики понимали ­– в строительстве новых базовых станций риска для здоровья нет. Деятельность мобильных операторов строго контролируется соответствующими органами. Более того, только развитие сетей обеспечит в будущем устойчивую и комфортную работу мобильной связи и интернета, без которых не обходится большая часть людей. А для ряда населенных пунктов Удмуртской Республики базовая станция – это в принципе единственная возможность получить доступ к услуге интернета.
Тимур Меджитов
министр информатизации и связи Удмуртской Республики
Для чистоты эксперимента Константин Коломиец приглашает в гости – чтобы проверить, как обстоят дела с излучением у него дома. Начинаем измерения с микроволновки. Монитор показывает значение 105 мкВт/см2 – в 10 раз выше допустимого предела и в 19 раз выше, чем на базовой станции.

По словам эксперта, наиболее мощный электромагнитный фон в современных квартирах дает именно микроволновая печь. Ее излучение может превышать 150-200 мкВт/см2, это зависит от поколения модели – чем новее техника, тем она безопаснее. Тот же принцип действует и для телевизоров, компьютеров и ноутбуков – замена устаревшего оборудования существенно снижает электромагнитную нагрузку в квартире. Эксперт проверил излучение и от другой домашней техники: Wi-Fi-роутера, ноутбука. Они показали уровень сигнала выше, чем станция на крыше.

«Не представляю себе жизнь без электроники, девайсов. Микроволновкой регулярно пользуются дети. Ноутбук тоже постоянно нужен для работы. Результаты сегодняшних замеров очень меня удивили. Думаю, теперь будем внимательней пользоваться бытовой техникой», – поделился впечатлениями Константин.
В квартире россиянина в среднем находится 10-12 бытовых приборов. Любое устройство, включенное в розетку – источник электромагнитного излучения. Тем, кто заботится о здоровье, будет полезно знать принципы электромагнитной безопасности:
1
Не размещайте бытовые приборы и электронику рядом с местом, где спите. Минимальное рекомендуемое расстояние – 50 см.
2
Не размещайте электрочайник на обеденном столе; холодильник также рекомендуется ставить дальше от обеденной зоны; разместите Wi-Fi-роутер подальше от рабочего места и зоны отдыха.
3
Рекомендуемое расстояние для просмотра телевизора – от 1,5 метров.
4
Ограничивайте нахождение рядом с бытовой техникой, находящейся в активном режиме – включенной вытяжкой, электроплитой, феном. Если включаете микроволновку, отойдите, пока она работает. Если пользуетесь долго, делайте перерывы раз в 30 минут.
5
Чем мощнее прибор, тем сильнее электромагнитное излучение. При покупке техники обращайте внимание на мощность. Это снизит электромагнитную нагрузку в квартире и позволит сэкономить на электроэнергии.
Базовых станций стоит не бояться, а ценить их близость. Мало кто из абонентов знает – чем ближе к вам объект связи, тем меньшее излучение идет от смартфона в момент соединения с ней. Большое количество вышек в городе – это залог стабильного сигнала, быстрого интернета и минимизация излучения для абонентов.
Алексей Жарский
технический руководитель «МегаФона» в Удмуртии
Как показал наш эксперимент, пользоваться благами цивилизации и сберечь здоровье реально, главное – следовать простым правилам.

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