Базовая станция vs микроволновка

Наша задача – не только предоставить качественную связь, но и обеспечить безопасность абонентов, которые живут рядом с базовыми станциями и будут этой связью пользоваться. Мы проводим экспертизу на стадии проектирования базовой станции и делаем замеры электромагнитного поля перед вводом ее в эксплуатацию, удостоверяемся, что новый объект не представляет угрозы жильцам. В последующем такая же проверка делается раз в три года. Все объекты связи «МегаФона» соответствуют требованиям Роспотребнадзора и безопасны для здоровья.