«Ситилинк» изнутри: как работает формат магазина-склада
ИА «Сусанин»
3 июля 2021
Процесс обновления домашней техники идёт в ногу со временем и путь его лежит в сторону повышения удобства для покупателей. Одним из лидеров в этой сфере является федеральный интернет-ретейлер «Ситилинк», который предлагает широкий выбор бытовой техники и электроники от производителей и по выгодной цене.
2 июля ознаменовалось открытием второго магазина-склада «Ситилинк» в Ижевске по адресу улица Ленина, 166а (ТЦ «Кедр»).
2 июля ознаменовалось открытием второго магазина-склада «Ситилинк» в Ижевске по адресу улица Ленина, 166а (ТЦ «Кедр»).
На смену долгим и изнурительным прогулкам в поисках бытовой техники пришёл шоппинг нового формата. Оптимизированная торговая площадь занимает меньшую часть магазина. Тут размещены терминалы для выбора товаров и пункты их выдачи.
80 % помещений отведены под огромный и структурированный склад, который способен вместить до 4000 наименований техники и электроники. Для сравнения — обычный магазин имеет товарный запас не более 2000 наименований.
80 % помещений отведены под огромный и структурированный склад, который способен вместить до 4000 наименований техники и электроники. Для сравнения — обычный магазин имеет товарный запас не более 2000 наименований.
Каждый вид товара на складе имеет свой номер, а сотрудники знают все его коридоры как свои пять пальцев. Поэтому с момента оплаты товара и до выдачи его на руки проходит совсем немного времени.
Заказ можно оформить на терминале, интерфейс которого дублирует сайт. Технику можно выбрать заранее или сделать это в магазине, получив консультацию специалиста, ибо выбор большой и разнообразный, а запросы у каждого индивидуальны.
Заказ можно оформить на терминале, интерфейс которого дублирует сайт. Технику можно выбрать заранее или сделать это в магазине, получив консультацию специалиста, ибо выбор большой и разнообразный, а запросы у каждого индивидуальны.
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Открытие нового магазина «Ситилинк» — это всегда праздник для сотрудников и наших постоянных покупателей. Теперь делать покупки в городе Ижевск будет еще удобнее и выгоднее. Мы регулярно расширяем свою географию присутствия и стремимся предоставлять потребителям качественный, удобный и безопасный сервис.
Инесса Журавлёва
управляющий директор магазинов «Ситилинк» по республике Татарстан, Кировской области и Удмуртской Республике и Республике Марий Эл
В день открытия магазин не пустовал. С самого утра в его двери вошли первые покупатели. Компания заботится о покупателях и сотрудниках. Здесь соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы в магазине есть антисептики и бесплатные маски для посетителей, а также специальная разметка на полу, чтобы напомнить о соблюдении социальной дистанции.
Сегодня в Ижевске работают 2 магазина «Ситилинк» и 5 пунктов выдачи. Это единая логическая система, и если интересующий покупателя товар не в наличии на одной точке, то доставить его из другой не составит никакого труда. А если это крупногабаритная бытовая техника, то в магазин идти вообще не обязательно, ведь через интернет можно оформить бесплатную доставку на дом.
Магазин удобен своей транспортной и инфраструктурной привлекательностью. Рядом остановка общественного транспорта, крупный строительный и продовольственный гипермаркеты. Для покупателей оборудована парковка.
В честь открытия магазина на Ленина «Ситилинк» проводит акцию «1000 товаров по рублю». При покупке товаров на сумму от 1 000 рублей со 2 по 8 июля второй товар из акционного списка можно будет купить всего за 1 рубль. Ассортимент представлен товарами, без которых не обойтись в домашнем хозяйстве: электрочайники, кофеварки, техника по уходу за волосами и многое другое.
В честь открытия магазина на Ленина «Ситилинк» проводит акцию «1000 товаров по рублю». При покупке товаров на сумму от 1 000 рублей со 2 по 8 июля второй товар из акционного списка можно будет купить всего за 1 рубль. Ассортимент представлен товарами, без которых не обойтись в домашнем хозяйстве: электрочайники, кофеварки, техника по уходу за волосами и многое другое.
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Узнал об акции из листовки. Проходил мимо и решил зайти, как раз надо было купить новый пылесос. Вот теперь ещё и чайник новый в доме будет, всего за рубль.
Ассортимент «Ситилинк» включает порядка 1000 мировых брендов и 90 000 наименований цифровой и бытовой техники, а также товаров для дома, офиса и сада. Покупатели могут заказать индивидуальную сборку компьютера, установку техники и подборку расходных материалов.
В честь открытия «Ситилинк» запустил акцию. К покупке на сумму от тысячи рублей второй товар из акционного списка можно забрать всего за один рубль. Акция действует со 2 по 8 июля. Подробности акции на нашем сайте www.citilink.ru