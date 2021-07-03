«Ситилинк» изнутри: как работает формат магазина-склада

На смену долгим и изнурительным прогулкам в поисках бытовой техники пришёл шоппинг нового формата. Оптимизированная торговая площадь занимает меньшую часть магазина. Тут размещены терминалы для выбора товаров и пункты их выдачи.

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80 % помещений отведены под огромный и структурированный склад, который способен вместить до 4000 наименований техники и электроники. Для сравнения — обычный магазин имеет товарный запас не более 2000 наименований.