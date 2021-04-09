Об Ижевске в книгах

Книга как бы подводит итоги 1960-х и 1970-х годов, времени ударных пятилеток, которые, без шуток, преобразили Ижевск до неузнаваемости: расширение и благоустройство центральных улиц, небывалое жилищное строительство, выросшие как на дрожжах культурные и спортивные объекты. Всё это шлейфом тянется за ростом промышленного производства.
При этом главными героями книги являются простые рабочие, врачи, студенты, учёные, строители, учителя и работники культуры — гордость и слава Ижевска, как пишут авторы книги. С этим сложно не согласиться.
За 20 лет в городе открылись новые предприятия, такие как Автозавод и «Ижтяжбуммаш». Уже имеющиеся мощности в виде «Ижмаша», металлургического, механического, радио-, редукторного и других заводов прошли модернизацию и перешагивали миллионные тиражи своей продукции, снабжая ей весь Союз.