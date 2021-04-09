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Об Ижевске в книгах

Юрий Абашев
журналист
9 апреля 2021
Многие жители города тянутся к познанию истории Ижевска, но банальная нехватка времени не позволяет обивать пороги музеев, посещать экскурсии, не говоря уже об архивах. Куда в таком случае податься жаждущему?
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Целый исторический клондайк информации об Ижевске припрятан в бумаге, обильно выпускаемой в советские годы и чуть меньше в наше время. Мы решили собрать небольшой список книг о городе-заводе, которые покажут, каким был Ижевск, и позволят по-новому взглянуть на него.

Карманная библиотека краеведа

«Писать о родном городе так же трудно, как рисовать портрет близкого человека», — с этих слов краевед Олег Севрюков начал свою книгу, с которой многие по сей день начинают изучение истории столицы Удмуртии.

Работа «Ижевск: краеведческий очерк», издавалась дважды — в 1969 и 1972 годах. Общий тираж составил 80 000 экземпляров.
Повествование идёт от первого лица. Олег Севрюков почти всю жизнь прожил в Ижевске, став свидетелем превращения деревянного посёлка в крупный промышленный и культурный центр. В основу книги легли архивные материалы, воспоминания старожилов и личный опыт автора.

Очерк расскажет об истории Ижевска, начиная с основания железоделательного завода, заканчивая концом 1960-х годов. В историческую хронику вплелись главы, где Севрюков подробно рассказывает историю таких старинных зданий, как Арсенал, главный корпус оружейного завода и Дом Лятушевича.
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В разрезе времени показана жизнь города до революции, его борьба за новый мир, восстановление из пепла гражданской войны и дальнейшее социалистическое строительство. Автор описывает перемены горожан в быту, которые происходили на фоне индустриализации, электрификации, строительства учебных заведений и городского благоустройства.

Источник: Национальный музей Удмуртской Республики
Работа «Ижевск: краеведческий очерк» доступна в полнотекстовом варианте с фотографиями на сайте TEHNE.com.

﻿Ижевск вечный

Идём дальше. В 1981 году выходит книга «Ижевск» от издательства «Удмуртия». Позади годы индустриализации, лихолетье войны и тяжёлое восстановление жизни. Гагарин уже открыл человечеству космос, а во главе СССР уже 17 лет стоит монументальный Леонид Ильич Брежнев.
Книга как бы подводит итоги 1960-х и 1970-х годов, времени ударных пятилеток, которые, без шуток, преобразили Ижевск до неузнаваемости: расширение и благоустройство центральных улиц, небывалое жилищное строительство, выросшие как на дрожжах культурные и спортивные объекты. Всё это шлейфом тянется за ростом промышленного производства.

При этом главными героями книги являются простые рабочие, врачи, студенты, учёные, строители, учителя и работники культуры — гордость и слава Ижевска, как пишут авторы книги. С этим сложно не согласиться.
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За 20 лет в городе открылись новые предприятия, такие как Автозавод и «Ижтяжбуммаш». Уже имеющиеся мощности в виде «Ижмаша», металлургического, механического, радио-, редукторного и других заводов прошли модернизацию и перешагивали миллионные тиражи своей продукции, снабжая ей весь Союз.
Книга богато иллюстрирована редкими цветными фотографиями бурно растущего города. Помимо промышленности, в ней рассказывается о достижениях социальной и научной сферы. На момент издания книги в Ижевске работало более 70 общеобразовательных школ и 4 вуза.
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Работа представляет собой фотоальбом, отражающий облик Ижевска 1981 года. Безусловно в ней чувствуется старый добрый советский официоз, далёкий от нынешнего тем, что в центр повествования ставит человека-труженика.
Книга «Ижевск» доступна для чтения онлайн на сайте Национальной электронной библиотеки Удмуртии.

900-дневный город

Ещё один визуальный советский привет из 1980-х годов.

Книга-фотоальбом «Устинов. Столица советской Удмуртии» была издана в 1986 году московским издательством «Планета».

﻿Смерть в 1984 году родного для Удмуртии Дмитрия Устинова, члена Политбюро и министра обороны СССР, не могла оставить жителей республики равнодушными. При его участии Ижевск стал таким, каким мы его знаем — крупный промышленный город с развитой инфраструктурой, широкой социальной сферой и высоким уровнем культуры. Подробнее о нём и его деятельности можете прочитать в нашей статье «Дмитрий Устинов — нарком СССР с кабинетом в Удмуртии».

Упокоение маршала в кремлёвской стене не стало единственным актом почёта. Решено было назвать его именем город. Выбор был очевиден. Если и переименовывать Ижевск, то лучшего кандидата, не найти.

Дмитрий Устинов среди избирателей в Ижевске
Источник: Национальный музей Удмуртской Республики

Несмотря на уважительное отношение к Устинову, жители Ижевска не хотели отказываться от исторического названия города. Противостояние общественности и властей продлилось 900 дней (с декабря 1984 года по июнь 1987 года) и окончилось обратным переименованием.
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В этих прениях и появилась книга «Устинов». Фотоальбом с концепцией, рассмотренной нами ранее книги «Ижевск». Формат А4, красивые глянцевые фотографии города, в том числе и с высоты птичьего полёта, портреты его жителей и демонстрация достижений призваны показать развитие Устинова. Стоит признать — это работает.
Читая его глазами жителя XXI века, невольно возникают ассоциации, что Ижевск — это город прошлого, а Устинов — город наступившего социалистического будущего.
Испытать чувство ностальгии, даже если вы не застали СССР, можно на сайте Национальной электронной библиотеки Удмуртии, где книга доступна для чтения.

﻿Ижевск. Народный взгляд

На очереди две книги — мечта всех любителей покопаться в старых фотографиях. Работа Сергея Селивановского «Старый Ижевск. События и люди в объективе фотографов» в двух частях.
Сергей Николаевич Селивановский — собиратель образов города, запечатлённых на фотографиях ижевских фотографов. Почётный гражданин и коренной житель Ижевска, по совместительству сам заядлый фотограф.

Родился Сергей Николаевич в 1937 году. Увлечение фото с малых лет сделало его историком и краеведом, автором более 90 научных статей и книг, включая две, о которых и пойдёт речь дальше.
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Дилогия «Старый Ижевск» — это свыше 900 фотографий города, охвативших период от середины XIX века до наших дней. Книги разделены на эпохи в истории страны. В каждой из них были свои фотографы, как профессионалы, так и любители. Снимки сопровождаются биографиями светописцев, сохранивших для нас уголки изменившегося до неузнаваемости Ижевска, а также рассказом о событиях, запечатлённых на снимках.

Сергей Селивановский
Источник: vk.com/izhmuseum (Музей Ижевска)
Если предыдущие книги показывали результат народного труда, то книги Селивановского показывают сам процесс изменения города, тяжёлый, кровавый и героический.
Печатные издания книги сейчас очень трудно достать. Их можно найти в городских библиотеках, правда желающих всегда много. К счастью для ижевчан, обе части оцифрованы и размещены на сайте Национальной электронной библиотеки Удмуртской Республики:
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«Старый Ижевск. События и люди в объективе фотографов. Часть 1»;
«Старый Ижевск. События и люди в объективе фотографов. Часть 2».
Что еще?
Все хорошие книги про Ижевск не уместить в формат статьи. Всегда есть риск что-нибудь упустить. Поэтому дальше мы приведём список работ, с которыми тоже не помешает ознакомиться тем, кто хочет погрузиться в историю города.
«Мятеж в Ижевско-Воткинском районе». Павел Дмитриев, Кузьма Куликов
Одна из базовых работ в изучении Ижевско-Воткинского антибольшевистского восстания, которое произошло в августе 1918 года. Это монографическое исследование причин мятежа, исследование дальнейшей политики повстанцев, отбивавшихся от Красной армии три месяца, их дальнейший разгром и исход до берегов Тихого океана.
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Лёгкий слог, знакомые всем локации и события, определившие дальнейшее развитие Ижевска. Подойдёт как историкам, так и любителям.
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«Город на Иже». Евгений Шумилов
Книга, неоднозначно принятая историческим сообществом, но весьма популярная у тех, кто интересуется прошлым Ижевска, а поэтому имеет право на существование. Настоящая историческая летопись, написанная художественным языком и охватывающая времена от основания Ижевска, до начала третьего тысячелетия.
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«Ижевск». Андрей Перевозчиков
Весьма любопытная работа, изданная в 1995 году в честь 235-летия города. Автор даёт экономико-географическую оценку Ижевска на фоне разворачивающегося кризиса. Начинается с традиционного экскурса в историю и продолжается описанием социального развития, культурной жизни и перспективами развития города.
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Интересна тем, что издана в недалёком прошлом и полна надежд на наступившее тогда новое время, которое мы называем «лихими девяностыми».
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Все перечисленные в статье книги являются не академическим чтивом, доступным лишь учёным мужам с багажом знаний, а лёгкими и увлекательными работами. В каждой из них содержатся целые мешки с зерном полезных знаний, которые помогут открыть Ижевск с иной стороны. Эти книги позволят понять, что город существовал и жил задолго до рождения читателя, и теперь на нём лежит большая ответственность за сохранение невольно доставшегося богатого исторического наследия.
Кстати, 10 апреля 2021 года по старому стилю (по новому — 21 апреля) Ижевску исполнится 261 год. В этот день на реке Иж в 1760 году была заложена плотина — основа будущего завода.

Автор материала: Юрий Абашев
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