Об Ижевске в книгах

Многие жители города тянутся к познанию истории Ижевска, но банальная нехватка времени не позволяет обивать пороги музеев, посещать экскурсии, не говоря уже об архивах. Куда в таком случае податься жаждущему?

Целый исторический клондайк информации об Ижевске припрятан в бумаге, обильно выпускаемой в советские годы и чуть меньше в наше время. Мы решили собрать небольшой список книг о городе-заводе, которые покажут, каким был Ижевск, и позволят по-новому взглянуть на него.