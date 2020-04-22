Ипотека под 1% для семей с детьми

Это новое для нас направление сотрудничества с нашим давним партнером Сбербанк. И оно имеет важное, прорывное значение для наших клиентов в складывающихся экономических реалиях. Мы уверены, что такие же договоренности будут достигнуты и по остальным нашим объектам.