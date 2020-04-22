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Ипотека под 1% для семей с детьми

Взять ипотеку под 1% годовых по программе господдержки семей с детьми стало возможно после заключения соглашения между компанией КОМОССТРОЙ® и Удмуртским отделением ПАО Сбербанк
ИА «Сусанин»
22 апреля 2020
Компания КОМОССТРОЙ® и Удмуртское отделение ПАО Сбербанк заключили дополнительное соглашение в рамках договора о проектном финансировании строительства трёх жилых комплексов: «Капитал», «Ежевика» и «Скандинавия-3». Благодаря соглашению, клиенты банка могут приобрести квартиру в этих объектах со сниженной ставкой от 1% годовых*.
Это новое для нас направление сотрудничества с нашим давним партнером Сбербанк. И оно имеет важное, прорывное значение для наших клиентов в складывающихся экономических реалиях. Мы уверены, что такие же договоренности будут достигнуты и по остальным нашим объектам.
Виталий Девяткин
финансовый директор КОМОССТРОЙ®
Клиент сам выбирает наиболее подходящий для него вариант снижения процентной ставки по ипотечному кредиту - на период строительства либо на весь срок кредитования:
Ставка 1% - по программе господдержки для семей с детьми на период строительства, а после ввода объекта в эксплуатацию - 5% в соответствии с текущими условиями программы;
Ставка 4,9% - для зарплатных клиентов банка при первоначальном взносе 20% на период строительства, а после ввода объекта в эксплуатацию ставка вернется к уровню 8,9%;
Ставка 3,6% - по программе господдержки для семей с детьми на весь срок кредитования;
Ставка 7,5% - для зарплатных клиентов банка при первоначальном взносе 20% на весь срок кредитования.
Особые условия: ипотечный кредит предоставляется гражданам России, у которых в период с 1 января 2018 до 1 марта 2023 года родился второй или последующий ребенок. Страхование жизни и здоровья заемщика - обязательно.
Прочие условия:
Первоначальный взнос - от 20% от стоимости объекта недвижимости;

Сумма кредита - от 300 000 до 6 000 000 рублей;

Срок кредита - от 12 до 360 месяцев;

Валюта кредита - рубли РФ.
Получить консультацию по программе, а также узнать о наличии квартир можно как в офисах Сбербанка, так и в офисе застройщика по телефону +7 (3412) 33-10-85.

Застройщик КОМОССТРОЙ®. Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф
*C 20.04.2020 в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица по ставке от 1% годовых на срок строительства объекта недвижимости у застройщика ООО «КС Олимп Специализированный застройщик», объекты недвижимости по адресу г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, ул. Ленина и ул. Карла Маркса (проектная декларация на сайте: наш.дом.рф ) и при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 2% годовых. После ввода объекта недвижимости в эксплуатацию процентная ставка по кредиту составит 5% годовых на оставшийся срок при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика и 6% годовых при отказе от оформления страхования жизни и здоровья заемщика. Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 ₽ - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 ₽ при покупке жилья в других регионах. Срок кредита – от 12 до 360 мес. Валюта – рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок, гражданин РФ. Необходимо предоставление свидетельств о рождении всех детей, а также подтверждение гражданства РФ ребенка, рожденного после 1 января 2018 года. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования на www.sberbank.ru. Услуги по направлению документов на гос. регистрацию в электронном виде и услуги на портале www.domclick.ru предоставляет ООО «ЦНС».

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