Ипотека под 1% для семей с детьми

*C 20.04.2020 в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица по ставке от 1% годовых на срок строительства объекта недвижимости у застройщика ООО «КС Олимп Специализированный застройщик», объекты недвижимости по адресу г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, ул. Ленина и ул. Карла Маркса (проектная декларация на сайте: наш.дом.рф ) и при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 2% годовых. После ввода объекта недвижимости в эксплуатацию процентная ставка по кредиту составит 5% годовых на оставшийся срок при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика и 6% годовых при отказе от оформления страхования жизни и здоровья заемщика. Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 ₽ - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 ₽ при покупке жилья в других регионах. Срок кредита – от 12 до 360 мес. Валюта – рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок, гражданин РФ. Необходимо предоставление свидетельств о рождении всех детей, а также подтверждение гражданства РФ ребенка, рожденного после 1 января 2018 года. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования на www.sberbank.ru
. Услуги по направлению документов на гос. регистрацию в электронном виде и услуги на портале www.domclick.ru
предоставляет ООО «ЦНС».
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.