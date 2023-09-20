Ижевский механический:
в бою и в мирной жизни
Андрей Поносов
журналист
19 сентября 2023
19 сентября 2023
Источник: АО «Концерн «Калашников»
Пистолет Макарова, наряду с автоматом Калашникова, на десятилетия стал символом защиты страны и ее граждан. А с легендарной одностволкой Иж-18 начинало выходить на промысел, пожалуй, большинство охотников в СССР. Да, вы угадали, сегодня в рамках проекта «Удмуртия ЗАВОДит» мы поговорим об Ижевском механическом заводе.
Сегодня Ижевский механический завод – это промышленный кластер, который включает в себя большой объем оружейных компетенций и производство гражданской продукции. Предприятие является частью крупного российского холдинга «Концерн «Калашников», который, в свою очередь, входит в госкорпорацию «Ростех». Основные изделия ИМЗ – боевое, гражданское, охотничье и спортивное оружие, компоненты ракетных комплексов и высокоточное литье.
Сегодня Ижевский механический завод – это промышленный кластер, который включает в себя большой объем оружейных компетенций и производство гражданской продукции. Предприятие является частью крупного российского холдинга «Концерн «Калашников», который, в свою очередь, входит в госкорпорацию «Ростех». Основные изделия ИМЗ – боевое, гражданское, охотничье и спортивное оружие, компоненты ракетных комплексов и высокоточное литье.
Об истории предприятия
20 июля 1942 г. по решению Государственного комитета обороны в столице УАССР создан Ижевский механический завод. За годы войны заводом было выпущено 190 тысяч противотанковых ружей Симонова и Дегтярева, 895 тысяч пистолетов Токарева «ТТ» и револьверов системы Нагана, 180 тыс. сигнальных ракетниц и много другой военной техники.
Источник: АО «Концерн «Калашников», goskatalog.ru
В послевоенные годы освоено производство пистолета Макарова. За 65 лет заводом выпущено более 5 млн ПМ.
С 1949 г. завод начинает массовый выпуск охотничьих ружей.
1950 г. – начало выпуска спортивного оружия, освоено производство пистолета системы Марголина.
В 1958 г. на ИМЗ создается производство по изготовлению ракетной техники и ее компонентов.
В 1960 г. принято решение организовать на Ижевском механическом заводе выпуск двигателей к мотоциклам «Иж–Юпитер».
С 1965 года на заводе организован выпуск деталей и узлов для легковых автомобилей «Москвич», «Жигули», «Нива», «Орбита».
С 1949 г. завод начинает массовый выпуск охотничьих ружей.
1950 г. – начало выпуска спортивного оружия, освоено производство пистолета системы Марголина.
В 1958 г. на ИМЗ создается производство по изготовлению ракетной техники и ее компонентов.
В 1960 г. принято решение организовать на Ижевском механическом заводе выпуск двигателей к мотоциклам «Иж–Юпитер».
С 1965 года на заводе организован выпуск деталей и узлов для легковых автомобилей «Москвич», «Жигули», «Нива», «Орбита».
Источник: АО «Концерн «Калашников», goskatalog.ru
В период перестройки на заводе выпускались 19 видов электроинструмента, 4 модели универсальных кухонных машин, освоен выпуск персональных компьютеров, таксофонов, оборудования для пищевой и нефтегазовой промышленности, медицинской техники.
В конце 1990-х годов на ИМЗ началась разработка боевого пистолета на замену пистолету Макарова.
В 2003 году пистолет Ярыгина принят на вооружение.
В конце 1990-х годов на ИМЗ началась разработка боевого пистолета на замену пистолету Макарова.
В 2003 году пистолет Ярыгина принят на вооружение.
Источник: АО «Концерн «Калашников»
В 2014 году ИМЗ вошел в состав концерна «Калашников», в модернизацию предприятия было вложено более 6 млрд рублей.
В 2021 году на вооружение Росгвардии и МВД был принят пистолета Лебедева.
В 2022 году численность работников Ижевского механического завода достигла 4 тыс. человек, а средняя зарплата превысила 50 тыс. рублей.
В 2021 году на вооружение Росгвардии и МВД был принят пистолета Лебедева.
В 2022 году численность работников Ижевского механического завода достигла 4 тыс. человек, а средняя зарплата превысила 50 тыс. рублей.
Источник: АО «Концерн «Калашников»
Валентин Каргин
временный управляющий директор
АО «Ижевский механический завод»
АО «Ижевский механический завод»
На каком этапе развития, имея за плечами 80-летнюю историю, сегодня находится ИМЗ, какую модернизацию проходит производство и как предприятие развивает свой коллектив – об этом «Сусанину» рассказал временный управляющий директор АО «Ижевский механический завод» Валентин Каргин.
— Валентин Геннадьевич, за последний год в стране и в мире многое поменялось. Что изменилось в работе Ижевского механического завода и каковы приоритеты развития предприятия сегодня?
— В прошлом году предприятие отработало значительно лучше, чем годом ранее. Увеличить выручку удалось при тех же показателях численности персонала за счет верных управленческих решений, оптимизации производственных процессов и роста выработки.
Основным драйвером развития стало значительное увеличение объемов производства. Предприятие нарастило выпуск пистолетов семейства ПЛ, растут объемы производства по направлению спецтехники, заготовительно–металлургический дивизион увеличил выпуск высокоточного литья.
В 2023 году ИМЗ планирует дальнейший рост выручки. Приоритетом станут рост объемов оружейного производства.
— В прошлом году предприятие отработало значительно лучше, чем годом ранее. Увеличить выручку удалось при тех же показателях численности персонала за счет верных управленческих решений, оптимизации производственных процессов и роста выработки.
Основным драйвером развития стало значительное увеличение объемов производства. Предприятие нарастило выпуск пистолетов семейства ПЛ, растут объемы производства по направлению спецтехники, заготовительно–металлургический дивизион увеличил выпуск высокоточного литья.
В 2023 году ИМЗ планирует дальнейший рост выручки. Приоритетом станут рост объемов оружейного производства.
Источник: АО «Концерн «Калашников»
— По спецтехнике заводу предстоит нарастить производство серийно выпускаемых изделий. В приоритете заготовительно–металлургического производства — удовлетворение растущего спроса (собственного и завода «Калашников») в заготовках высокоточного литья. Инструментальному производству необходимо обеспечить предприятие качественным мерительным инструментом, который выходит на первый план при контроле точных параметров деталей современного вооружения.
— Постоянное технологическое развитие является обязательным условием успешной деятельности предприятия. Какие инвестиционные проекты относительно новых и модернизации действующих производственных мощностей планируется реализовать на заводе в ближайшее время?
— За последние 10 лет в модернизацию оборудования и в развитие предприятия вложены существенные средства. Однако для наращивания выпуска продукции в условиях роста государственного оборонного заказа мы планируем дальнейшую модернизацию производства. В частности, в текущем году планируется обновление оборудования на литейном производстве. Большое внимание уделяется развитию инфраструктуры предприятия.
— На протяжении последних лет российские власти последовательно занимались вопросами суверенности в области основных технологических компетенций. На ваш взгляд, эта работа дала результат и как этот процесс шел на вашем предприятии?
— Постоянное технологическое развитие является обязательным условием успешной деятельности предприятия. Какие инвестиционные проекты относительно новых и модернизации действующих производственных мощностей планируется реализовать на заводе в ближайшее время?
— За последние 10 лет в модернизацию оборудования и в развитие предприятия вложены существенные средства. Однако для наращивания выпуска продукции в условиях роста государственного оборонного заказа мы планируем дальнейшую модернизацию производства. В частности, в текущем году планируется обновление оборудования на литейном производстве. Большое внимание уделяется развитию инфраструктуры предприятия.
— На протяжении последних лет российские власти последовательно занимались вопросами суверенности в области основных технологических компетенций. На ваш взгляд, эта работа дала результат и как этот процесс шел на вашем предприятии?
Источник: АО «Концерн «Калашников»
— ИМЗ — предприятие полного производственного цикла: у нас есть свои технологические переделы — от литейного производства, механообработки до микроэлектроники и собственного производства инструментов. В текущих условиях мы усиливаем инструментальное производство, чтобы снизить зависимость от импортных поставок. Также у завода есть собственные компетенции в области проектирования и разработки изделий, солидный штат технологов и инженеров, поэтому от государственной политики в части технологических компетенций мы не зависим.
— Сотрудничаете ли вы с университетами или научными учреждениями?
— Сотрудничаете ли вы с университетами или научными учреждениями?
Источник: vk.com/istukalashnikov, istu.ru
— Как предприятие оборонно-промышленного комплекса Ижевский механический завод тесно работает с высшими учебными заведениями города. Наши работники выступают в роли экспертов на государственных квалификационных экзаменах в ИжГТУ, студенты проходят у нас производственную практику и могут получить высшее образование по программам целевого обучения по направлениям «Машиностроение», «Конструкторско−технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Мехатроника и робототехника», «Управление качеством», «Металлургия», «Стрелково−пушечное, артиллерийское и ракетное оружие». В рамках целевой подготовки студенты осваивают учебную программу в вузе, а практическую подготовку получают на предприятии в ходе производственной практики с последующим трудоустройством. Прием на целевое обучение проходит на конкурсной основе.
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Свою работу на Ижевском механическом заводе я начал, еще учась на первом курсе магистратуры в должности инженера–технолога. Это был неоценимый производственный опыт, который позволил мне с отличием закончить магистратуру ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.
После окончания учебы был призван в армию, на период прохождения службы за мной сохранялось рабочее место. Отслужив, я с удовольствием вернулся в дружный коллектив завода и работаю сейчас инженером-конструктором режущего инструмента в отделе главного технолога.
Считаю свою работу очень интересной — по заданию технолога я проектирую специальные режущие инструменты, участвую в постановке на производство новых изделий, занимаюсь вопросами внедрения наиболее эффективных инструментов, способствующих повышению качества выпускаемой продукции.
Наше предприятие предоставляет сотрудникам возможность профессионального роста: проводятся стратегические сессии, на которых мы обсуждаем актуальные производственные проблемы, разрабатываем проекты и реализуем их в рабочих группах при поддержке работодателя. Благодаря программе «Клуб регулярного менеджмента» мы повышаем свои профессиональные компетенции, обмениваемся практическим опытом и находим новые точки роста.
Я являюсь членом Совета молодежи, вместе с ребятами мы проводим много культурных и спортивных мероприятий, которые сплачивают коллектив и укрепляют командный дух.
Ижевский механический завод — легендарное предприятие, горжусь, что являюсь его частью!
После окончания учебы был призван в армию, на период прохождения службы за мной сохранялось рабочее место. Отслужив, я с удовольствием вернулся в дружный коллектив завода и работаю сейчас инженером-конструктором режущего инструмента в отделе главного технолога.
Считаю свою работу очень интересной — по заданию технолога я проектирую специальные режущие инструменты, участвую в постановке на производство новых изделий, занимаюсь вопросами внедрения наиболее эффективных инструментов, способствующих повышению качества выпускаемой продукции.
Наше предприятие предоставляет сотрудникам возможность профессионального роста: проводятся стратегические сессии, на которых мы обсуждаем актуальные производственные проблемы, разрабатываем проекты и реализуем их в рабочих группах при поддержке работодателя. Благодаря программе «Клуб регулярного менеджмента» мы повышаем свои профессиональные компетенции, обмениваемся практическим опытом и находим новые точки роста.
Я являюсь членом Совета молодежи, вместе с ребятами мы проводим много культурных и спортивных мероприятий, которые сплачивают коллектив и укрепляют командный дух.
Ижевский механический завод — легендарное предприятие, горжусь, что являюсь его частью!
Олег Вострокнутов
инженер–конструктор 2–й категории
АО «Ижевский механический завод»
АО «Ижевский механический завод»
Источник: АО «Концерн «Калашников»
— Многие республиканские предприятия реализуют собственные программы подготовки кадров. Есть ли такая программа для будущих сотрудников Ижевского механического завода?
— Образовательные программы ИжГТУ, соответствующие государственным стандартам, отвечают нашим запросам по подготовке специалистов. Что касается средне−специальных учебных заведений, то у нас есть три опорных ссуза: Ижевский индустриальный техникум им. Е. Ф. Драгунова, Ижевский машиностроительный техникум им. С. Н. Борина и Ижевский политехнический колледж. ИМЗ в них интересны выпускники направлений «Технология машиностроения», «Специальные машины и устройства», «Оператор станков с программным управлением», «Наладчик станков и оборудования в механообработке», а также «Мастер столярно−плотничных, паркетных и стекольных работ».
— Образовательные программы ИжГТУ, соответствующие государственным стандартам, отвечают нашим запросам по подготовке специалистов. Что касается средне−специальных учебных заведений, то у нас есть три опорных ссуза: Ижевский индустриальный техникум им. Е. Ф. Драгунова, Ижевский машиностроительный техникум им. С. Н. Борина и Ижевский политехнический колледж. ИМЗ в них интересны выпускники направлений «Технология машиностроения», «Специальные машины и устройства», «Оператор станков с программным управлением», «Наладчик станков и оборудования в механообработке», а также «Мастер столярно−плотничных, паркетных и стекольных работ».
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Мой трудовой стаж на заводе начался в 2017 году. Пришел на завод сварщиком 3-го разряда, быстро и доступно обучился новым навыкам от коллег-сварщиков и благополучно повысил разряд до четвертого. Кроме основной работы, освоил ленточнопильный станок, получил удостоверение стропальщика и машиниста мостового крана. Совмещение разных профессий делает работу на заводе интересной, нерутинной.
На два года я менял место работы, но вернулся на ИМЗ, уже на оружейное производство, где освоил новые для меня виды сварочных работ, кардинально отличающихся от предыдущих. Мне повезло попасть в безупречный коллектив: благодаря моему наставнику сегодня уже умею выполнять все виды сварочных работ на участке и стремлюсь к повышению разряда до пятого. На нашем заводе повышение разряда доступно и практикуется в большинстве рабочих профессий, а с повышением разряда растет и заработная плата.
Здесь заботятся о молодежи, проводят много корпоративных мероприятий различной направленности, у каждого есть возможность проявить себя. На ИМЗ созданы комфортные условия для труда, руководство уделяет внимание улучшению социально-бытовых условий, обеспечивает комплексными льготными обедами, своевременно выдает спецодежду и средства индивидуальной защиты. На территории завода есть собственный спортзал с большим количеством тренажеров, где я регулярно тренируюсь после работы. Рад, что снова являюсь членом большой команды ИМЗ.
На два года я менял место работы, но вернулся на ИМЗ, уже на оружейное производство, где освоил новые для меня виды сварочных работ, кардинально отличающихся от предыдущих. Мне повезло попасть в безупречный коллектив: благодаря моему наставнику сегодня уже умею выполнять все виды сварочных работ на участке и стремлюсь к повышению разряда до пятого. На нашем заводе повышение разряда доступно и практикуется в большинстве рабочих профессий, а с повышением разряда растет и заработная плата.
Здесь заботятся о молодежи, проводят много корпоративных мероприятий различной направленности, у каждого есть возможность проявить себя. На ИМЗ созданы комфортные условия для труда, руководство уделяет внимание улучшению социально-бытовых условий, обеспечивает комплексными льготными обедами, своевременно выдает спецодежду и средства индивидуальной защиты. На территории завода есть собственный спортзал с большим количеством тренажеров, где я регулярно тренируюсь после работы. Рад, что снова являюсь членом большой команды ИМЗ.
Сергей Кабышев
сварщик 4 разряда АО «Ижевский механический завод»
— Валентин Геннадьевич, Ижевский механический завод известен прежде всего своим стрелковым оружием. Под какой запрос и под какие задачи разрабатываются новые и перспективные образцы?
— Действительно, стрелковое оружие является флагманской продукцией ИМЗ. Многие годы предприятие остается единственным в стране серийным производителем пистолетов различного назначения – от боевых до спортивных. Под брендом Baikal предприятие выпускает охотничьи ружья, которые пользуются высоким спросом в России и за рубежом.
— Действительно, стрелковое оружие является флагманской продукцией ИМЗ. Многие годы предприятие остается единственным в стране серийным производителем пистолетов различного назначения – от боевых до спортивных. Под брендом Baikal предприятие выпускает охотничьи ружья, которые пользуются высоким спросом в России и за рубежом.
Источник: АО «Концерн «Калашников»
Сегодня ИМЗ ведет приоритетные работы по внедрению в серийное производство нового пистолета Лебедева и его модификаций. Это компактный пистолет ПЛК, принятый на вооружение МВД России, и модульные пистолеты МПЛ и МПЛ1 – для Росгвардии. Эти пистолеты были разработаны в Концерне «Калашников» и переданы на ИМЗ для освоения в серию.
Что касается стрелкового оружия гражданского назначения, то в текущем году ИМЗ сделает акцент на развитие линейки охотничьего оружия: на рынке появилась новинка МР−155Т для начинающих охотников, в ближайшие годы планируется расширять спектр гражданских моделей и выводить на рынок новинки гладкоствольного оружия, карабинов, спортивные и травматические пистолеты, а также пневматическое оружие.
— Какие гражданские направления развиваются на предприятии?
— Охотничьи ружья, травматические и пневматические пистолеты – это гражданская продукция. Если концентрироваться именно на неоружейной продукции, то на ИМЗ сегодня выпускаются компрессоры для грузовых автомобилей КАМАЗ. Также завод является крупным производителем высокоточного литья, и объемы выпуска таких изделий за прошлый год значительно возросли.
Что касается стрелкового оружия гражданского назначения, то в текущем году ИМЗ сделает акцент на развитие линейки охотничьего оружия: на рынке появилась новинка МР−155Т для начинающих охотников, в ближайшие годы планируется расширять спектр гражданских моделей и выводить на рынок новинки гладкоствольного оружия, карабинов, спортивные и травматические пистолеты, а также пневматическое оружие.
— Какие гражданские направления развиваются на предприятии?
— Охотничьи ружья, травматические и пневматические пистолеты – это гражданская продукция. Если концентрироваться именно на неоружейной продукции, то на ИМЗ сегодня выпускаются компрессоры для грузовых автомобилей КАМАЗ. Также завод является крупным производителем высокоточного литья, и объемы выпуска таких изделий за прошлый год значительно возросли.
В текущей ситуации нашим приоритетом является выполнение государственного оборонного заказа, и мы концентрируем на этом направлении все наши усилия.
Источник: АО «Концерн «Калашников»
— Сегодня многие промышленные предприятия испытывают нехватку кадров как рабочих, так и инженерных специальностей. Стоит ли этот вопрос на повестке дня в Ижевском механическом заводе и как вы его решаете?
— Вопрос актуален для всех промышленных предприятий в нашем регионе. Мы наращиваем объемы выпускаемой продукции и до конца года планируем привлечь на предприятие порядка 300 сотрудников на основное производство.
Чтобы повысить привлекательность предприятия, мы трансформируем систему оплаты труда, усиливаем социальные программы для сотрудников и создаем широкие возможности для их карьерного и профессионального развития. Мы готовы принимать в штат в том числе персонал без опыта работы и воспитывать собственные кадры:
— Вопрос актуален для всех промышленных предприятий в нашем регионе. Мы наращиваем объемы выпускаемой продукции и до конца года планируем привлечь на предприятие порядка 300 сотрудников на основное производство.
Чтобы повысить привлекательность предприятия, мы трансформируем систему оплаты труда, усиливаем социальные программы для сотрудников и создаем широкие возможности для их карьерного и профессионального развития. Мы готовы принимать в штат в том числе персонал без опыта работы и воспитывать собственные кадры:
Источник: АО «Концерн «Калашников»
ИМЗ имеет широкие компетенции по развитию персонала и может обеспечить обучение работников, повышение квалификации, повышение разряда в ходе основной рабочей деятельности. С целью адаптации и развития персонала сформирована система наставничества: за молодыми специалистами закрепляются опытные работники, которые помогают в решении возникающих вопросов и передают свой профессиональный опыт.
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Сотрудники ИМЗ имеют широкие возможности для заработка и для собственного развития, могут прямо на производстве освоить профессию или повысить свой профессиональный разряд. Для закрепления молодых кадров на заводе мы развиваем систему адаптации персонала и систему наставничества.
С учетом Коллективного договора можем обеспечить расширенную программу социальных гарантий, которая включает в себя льготное питание, путевки в оздоровительные лагеря, санатории-профилактории, а также активную культурную и спортивную жизнь.
Любители спорта высоко ценят собственный спортзал, где все сотрудники занимаются абсолютно бесплатно. Ежегодно на заводе проводится корпоративная спартакиада более чем по 10 дисциплинам, а сильнейшие игроки выступают от предприятия на городских и республиканских спартакиадах.
Мы ценим своих сотрудников и заботимся об их всестороннем развитии. Каждый в нашей команде гордится тем, что работает на стабильном и сильном предприятии оборонно-промышленного комплекса России и может внести свой вклад в безопасность нашей страны.
С учетом Коллективного договора можем обеспечить расширенную программу социальных гарантий, которая включает в себя льготное питание, путевки в оздоровительные лагеря, санатории-профилактории, а также активную культурную и спортивную жизнь.
Любители спорта высоко ценят собственный спортзал, где все сотрудники занимаются абсолютно бесплатно. Ежегодно на заводе проводится корпоративная спартакиада более чем по 10 дисциплинам, а сильнейшие игроки выступают от предприятия на городских и республиканских спартакиадах.
Мы ценим своих сотрудников и заботимся об их всестороннем развитии. Каждый в нашей команде гордится тем, что работает на стабильном и сильном предприятии оборонно-промышленного комплекса России и может внести свой вклад в безопасность нашей страны.
Мария Порсова
директор по персоналу АО «Ижевский механический завод»
Источник: АО «Концерн «Калашников»
АО «Ижевский механический завод» начинает проект масштабной модернизации и развития производственных мощностей предприятия, что позволит значительно нарастить выпуск продукции и обеспечить своевременное выполнение государственных оборонных заказов.
Как сообщает пресс-служба АО «Концерн «Калашников», в ходе модернизации предусмотрена закупка более 50 единиц оборудования для производственных дивизионов. На заготовительно-металлургическом производстве будет существенно расширен и обновлен участок для термообработки заготовок и деталей. На производство спецтехники планируют закупить новые токарные станки с ЧПУ, фрезерные обрабатывающие центры, автоматическую промывочную установку, а также провести ремонт линий цинкования, фосфатирования, хромирования, закупить окрасочные и сушильные камеры для обеспечения качественных гальванических и лакокрасочных покрытий.
Как сообщает пресс-служба АО «Концерн «Калашников», в ходе модернизации предусмотрена закупка более 50 единиц оборудования для производственных дивизионов. На заготовительно-металлургическом производстве будет существенно расширен и обновлен участок для термообработки заготовок и деталей. На производство спецтехники планируют закупить новые токарные станки с ЧПУ, фрезерные обрабатывающие центры, автоматическую промывочную установку, а также провести ремонт линий цинкования, фосфатирования, хромирования, закупить окрасочные и сушильные камеры для обеспечения качественных гальванических и лакокрасочных покрытий.
Валентин Каргин
временный управляющий директор
АО «Ижевский механический завод»
АО «Ижевский механический завод»
— Благодаря закупке новой техники ИМЗ сможет вдвое нарастить выпуск отдельных деталей и видов продукции, чтобы обеспечить своевременное выполнение государственных оборонных заказов и непрерывность производственного процесса в случае выхода из строя критичного оборудования.
— Валентин Геннадьевич, вопрос про ближайшую пятилетку: каким вы видите оптимальный портфель заказов?
— На ближайшие три года ИМЗ имеет сформированный портфель государственных оборонных заказов. Мы намерены еще более эффективно работать на благо безопасности нашей страны. Планируем расширить номенклатуру гражданского оружия и увеличить объемы ее производства. Также в планах – нарастить выпуск литейной продукции для собственного производства завода «Калашников» и других сторонних заказчиков.
— Валентин Геннадьевич, вопрос про ближайшую пятилетку: каким вы видите оптимальный портфель заказов?
— На ближайшие три года ИМЗ имеет сформированный портфель государственных оборонных заказов. Мы намерены еще более эффективно работать на благо безопасности нашей страны. Планируем расширить номенклатуру гражданского оружия и увеличить объемы ее производства. Также в планах – нарастить выпуск литейной продукции для собственного производства завода «Калашников» и других сторонних заказчиков.
Возможности для заработка:
· Полностью официальная заработная плата, оплачиваемые отпуска, больничные, медосмотры, СОУТ;
· Прогрессивная система оплаты труда, позволяющая зарабатывать больше при перевыполнении плановых показателей
· Возможность получения новой профессии за счет работодателя с присвоением разряда, освоение смежных профессий;
· Ежегодная индексация заработной платы.
Льготы и социальные преимущества:
· Более 100 спортивных, обучающих, культурно-массовых мероприятий в год;
· Спортивный зал для сотрудников (тренажерный зал, фитнес) бесплатно на территории предприятия – ежедневно в будни;
· Льготное комплексное питание;
· Материальная помощь в определенных жизненных ситуациях;
· Дополнительные оплачиваемые дни отдыха
· Полностью официальная заработная плата, оплачиваемые отпуска, больничные, медосмотры, СОУТ;
· Прогрессивная система оплаты труда, позволяющая зарабатывать больше при перевыполнении плановых показателей
· Возможность получения новой профессии за счет работодателя с присвоением разряда, освоение смежных профессий;
· Ежегодная индексация заработной платы.
Льготы и социальные преимущества:
· Более 100 спортивных, обучающих, культурно-массовых мероприятий в год;
· Спортивный зал для сотрудников (тренажерный зал, фитнес) бесплатно на территории предприятия – ежедневно в будни;
· Льготное комплексное питание;
· Материальная помощь в определенных жизненных ситуациях;
· Дополнительные оплачиваемые дни отдыха