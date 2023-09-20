Пистолет Макарова, наряду с автоматом Калашникова, на десятилетия стал символом защиты страны и ее граждан. А с легендарной одностволкой Иж-18 начинало выходить на промысел, пожалуй, большинство охотников в СССР. Да, вы угадали, сегодня в рамках проекта «Удмуртия ЗАВОДит» мы поговорим об Ижевском механическом заводе.

Сегодня Ижевский механический завод – это промышленный кластер, который включает в себя большой объем оружейных компетенций и производство гражданской продукции. Предприятие является частью крупного российского холдинга «Концерн «Калашников», который, в свою очередь, входит в госкорпорацию «Ростех». Основные изделия ИМЗ – боевое, гражданское, охотничье и спортивное оружие, компоненты ракетных комплексов и высокоточное литье.