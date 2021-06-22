Детство, украденное войной

Лидия Гришина родилась в Псковской области в деревне Заборовье в 1939 году. В семье она стала третьей. Водились с ней чаще старший брат Сергей и сестра Вера. Мать, Елена Федоровна, работала, а отца Лида так и не увидела – в 39-м он ушел воевать на советско-финскую и, даже не побывав в отпуске, в 41-м отправился бить немцев. Через год погиб.

Фашисты вошли в Заборовье в середине июля 41-го. И с первых же дней всех, кто поздоровее и помоложе, начали угонять на работу в рейх. Одной из первых забрали старшую сестру Веру. Ей исполнилось всего 14, но девчушка была подвижная, рослая, и на возраст не посмотрели.

Сначала Веру отправили недалеко — в рабочий лагерь на территории Литвы. Оттуда неугомонный подросток пыталась бежать раз шесть, а на седьмой ее перевели уже в настоящий концентрационный лагерь, трагически известный Равенсбрюк, который позднее назовут «женским адом». Поначалу в Равенсбрюке нацисты не ставили задачи массового уничтожения – женщин гнали в рейх прежде всего как бесплатную и не вызывающую сочувствия рабочую силу. Но за несколько месяцев до того, как в город узников вошли советские войска, Равенсбрюк стал настоящим лагерем смерти.

Постоянный голод, изнуряющий труд, антисанитария и издевательства охранников – тот ежедневный, ежечасный гнет, который убивал пленников морально и физически.

Веру отправили работать на производство бомб. Почти ребенком она таскала тяжеленные стальные болванки, и никто не знает, насколько бы ее хватило. Лидину сестру спасло то, что ее жалела одна из работниц — девушка была похожа на ее дочь, погибшую под бомбежкой. Пожилая немка подкармливала молоденькую русскую.