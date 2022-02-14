Синицина и Кацалапов стали серебряными призерами Олимпиады в Пекине

Пекин. КНР. Серебро Олимпийских игр в Пекине выиграли в соревнованиях танцевальных пар Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Об этом пишет «Интерфакс».

Золото досталось французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, им же принадлежат теперь два мировых рекорда – по сумме баллов (226,98) и оценке за ритм-танец (90,83 балла).

Американской паре Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью досталась бронза.

Напомним, ранее Синицина и Кацалапов стали олимпийскими чемпионами в командном турнире.

После выступления фигуристов в активе российской сборной на Олимпиаде – 18 медалей (4 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых). По количеству золотых наград наши атлеты находятся на 6 месте.