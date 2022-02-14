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Синицина и Кацалапов стали серебряными призерами Олимпиады в Пекине

10:14, 14 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Синицина и Кацалапов стали серебряными призерами Олимпиады в Пекине
10:14, 14 февраля, 2022
Евгений Кандаков
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#Китай\n#Россия\n#спорт\n#Олимпиада\n#фигурное катание\n#медали\n#Олимпийские игры
Фото: vk.com/olympic_russia
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Россияне отличились в состязаниях танцевальных пар.

Пекин. КНР. Серебро Олимпийских игр в Пекине выиграли в соревнованиях танцевальных пар Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Об этом пишет «Интерфакс».

Золото досталось французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, им же принадлежат теперь два мировых рекорда – по сумме баллов (226,98) и оценке за ритм-танец (90,83 балла).

Американской паре Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью досталась бронза.

Напомним, ранее Синицина и Кацалапов стали олимпийскими чемпионами в командном турнире.

После выступления фигуристов в активе российской сборной на Олимпиаде  – 18 медалей (4 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых). По количеству золотых наград наши атлеты находятся на 6 месте.

10:14, 14 февраля, 2022
Евгений Кандаков
239
0
#Китай\n#Россия\n#спорт\n#Олимпиада\n#фигурное катание\n#медали\n#Олимпийские игры