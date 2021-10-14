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В Кении убили мировую рекордсменку по бегу на 10 км Агнес Тироп

11:18, 14 октября, 2021
Евгений Кандаков
В Кении убили мировую рекордсменку по бегу на 10 км Агнес Тироп
11:18, 14 октября, 2021
Евгений Кандаков
186
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#Кения\n#Африка\n#спорт\n#легкая атлетика\n#бег\n#спортсмены\n#рекорд\n#убийство\n#трагедия
Фото: twitter.com/athletics_kenya
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В нападении подозревают мужа спортсменки.

Итен. Кения. 25-летнюю Агнес Тироп нашли мертвой в своем доме в кенийском городе Итен. Девушка являлась рекордсменкой мира по бегу на дистанции 10 км, пишут «Известия» со ссылкой на Guardian.

На теле бегуньи обнаружены ножевые ранения. Полиция подозревает в убийстве ее мужа, ведется розыск.

Соболезнования родным, близким и болельщикам Агнес Тироп выразила национальная Федерация легкой атлетики.

«Кения потеряла жемчужину, которая была одним из самых быстрорастущих гигантов легкой атлетики на международной арене», — приводит издание слова из поста в Twitter Федерации.

В 2021 году Агнес Тироп побила мировой рекорд на дистанции 10 км. Также она заняла 4 место на Олимпийских играх в Токио на дистанции 5 тыс. м. Кроме того, спортсменка являлась бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.

11:18, 14 октября, 2021
Евгений Кандаков
186
0
#Кения\n#Африка\n#спорт\n#легкая атлетика\n#бег\n#спортсмены\n#рекорд\n#убийство\n#трагедия
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