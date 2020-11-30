Врач Марадоны может попасть под суд из-за смерти футболиста

Сам медик претензии отвергает.



Буэнос-Айрес. Аргентина. Правоохранительные органы Аргентины заподозрили врача Леопольдо Луке, лечившего Марадону, в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

Причиной интереса прокуратуры стали показания дочерей спортсмена, усомнившихся в правильности действий медика. Его дом с разрешения суда обыскали, история болезни изъята.

Напомним, легендарный футболист Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной его смерти назвали острую сердечную недостаточность, приведшую к отеку легких. За 3 недели до этого Марадоне сделали операцию по удалению тромба в области головного мозга.

На похороны футболиста явилось такое количество аргентинцев, что полиции пришлось пресекать беспорядки, возникшие в толпе. О смерти легенды скорбят во всем мире, его память увековечивают разными способами. В частности, мэр итальянского Неаполя распорядился назвать в честь Марадоны домашнюю арену команды «Наполи».

Между тем сам Леопольдо Луке вину в смерти пациента не признает. По словам врача, в доме Марадоны постоянно дежурили медработники. Они следили, чтобы Диего вовремя принимал все назначенные лекарства и не употреблял спиртное. Предотвращение сердечных приступов, однако, в их задачу не входило.

Также Луке отрицает связь перенесенной Марадоной 3 ноября операции на головном мозге с его смертью. По его словам, футболиста выписали из больницы вовсе не раньше необходимого времени.

«Я и так растянул госпитализацию, как мог. Он страдал от абстинентного синдрома, оснований для его отправки в обычную больницу не было, а в реабилитационный центр Марадона ехать не хотел», - приводит слова врача «Российская газета».