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Врач Марадоны может попасть под суд из-за смерти футболиста

11:56, 30 ноября, 2020
Евгений Кандаков
Врач Марадоны может попасть под суд из-за смерти футболиста
11:56, 30 ноября, 2020
Евгений Кандаков
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#спорт\n#футбол\n#спортсмены\n#знаменитости\n#врачи\n#медики\n#Прокуратура\n#Аргентина
Фото: instagram.com/maradona
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Сам медик претензии отвергает.

Буэнос-Айрес. Аргентина. Правоохранительные органы Аргентины заподозрили врача Леопольдо Луке, лечившего Марадону, в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

Причиной интереса прокуратуры стали показания дочерей спортсмена, усомнившихся в правильности действий медика. Его дом с разрешения суда обыскали, история болезни изъята.

Напомним, легендарный футболист Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной его смерти назвали острую сердечную недостаточность, приведшую к отеку легких. За 3 недели до этого Марадоне сделали операцию по удалению тромба в области головного мозга.

На похороны футболиста явилось такое количество аргентинцев, что полиции пришлось пресекать беспорядки, возникшие в толпе. О смерти легенды скорбят во всем мире, его память увековечивают разными способами. В частности, мэр итальянского Неаполя распорядился назвать в честь Марадоны домашнюю арену команды «Наполи».

Между тем сам Леопольдо Луке вину в смерти пациента не признает. По словам врача, в доме Марадоны постоянно дежурили медработники. Они следили, чтобы Диего вовремя принимал все назначенные лекарства и не употреблял спиртное. Предотвращение сердечных приступов, однако, в их задачу не входило.

Также Луке отрицает связь перенесенной Марадоной 3 ноября операции на головном мозге с его смертью. По его словам, футболиста выписали из больницы вовсе не раньше необходимого времени.

«Я и так растянул госпитализацию, как мог. Он страдал от абстинентного синдрома, оснований для его отправки в обычную больницу не было, а в реабилитационный центр Марадона ехать не хотел», - приводит слова врача «Российская газета».

11:56, 30 ноября, 2020
Евгений Кандаков
197
0
#спорт\n#футбол\n#спортсмены\n#знаменитости\n#врачи\n#медики\n#Прокуратура\n#Аргентина