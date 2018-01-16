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      Российские спортсмены могут выступить в Пхёнчхане под флагом СССР

      14:52, 16 января, 2018
      Евгений Кандаков
      14:52, 16 января, 2018
      Евгений Кандаков
      594
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#гимн\n#СССР\n#скандал\n#символы Олимпиады\n#Флаг\n#МОК\n#допинг
      Фото: vk.com
      594
      0

      Такую возможность рассмотрит комиссия МОК.  

      Женева. Швейцария. Комиссия Международного Олимпийского комитета изучит вопрос об использовании российскими спортсменами советской символики. Под флагом СССР и под его гимн наша сборная может выступить на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, пишет РИА «Новости»

      Агентство отправило соответствующий запрос в пресс-службу МОК. «Все подобные вопросы рассматриваются рабочей Группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря», - ответили РИА «Новости».   

      Напомним, 5 декабря МОК принял решение о допуске части сборной РФ на Олимпиаду-2018 в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». При этом им запретили использовать государственную символику Российской Федерации. Причиной для такого решения послужил скандальный доклад WADA о существовании в нашей стране государственной программы допинга. 

      В Интернете после этого болельщики активно обсуждали возможность использования взамен советской символики взамен российской – тем более, что музыка гимнов совпадает. 

      14:52, 16 января, 2018
      Евгений Кандаков
      594
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#гимн\n#СССР\n#скандал\n#символы Олимпиады\n#Флаг\n#МОК\n#допинг

       

       

       

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