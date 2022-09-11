Елизавету II похоронят 19 сентября

Шотландия. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.

Церемония состоится в Вестминстерском аббатстве. Перед похоронами Её величество будет 4 дня находиться в Вестминстер-холле, чтобы люди могли отдать ей дань уважения.

Пока же тело королевы находится в бальном зале замка Балморал. 11 сентября гроб направят в Эдинбург, а 13 сентября на самолете он отправится из Шотландии.

Церемония прощания начнется в 13:00 по московскому времени 19 сентября.