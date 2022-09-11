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Елизавету II похоронят 19 сентября

09:58, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
Елизавету II похоронят 19 сентября
09:58, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
59
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#королева\n#дворец\n#Шотландия\n#Великобритания
Фото: commons.wikimedia.org
59
0

Сейчас гроб с телом королевы находится в бальном зале замка Балморал.

Шотландия. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.
Церемония состоится в Вестминстерском аббатстве. Перед похоронами Её величество будет 4 дня находиться в Вестминстер-холле, чтобы люди могли отдать ей дань уважения.
Пока же тело королевы находится в бальном зале замка Балморал. 11 сентября гроб направят в Эдинбург, а 13 сентября на самолете он отправится из Шотландии.
 
Церемония прощания начнется в 13:00 по московскому времени 19 сентября. 
Напомним, о кончине Елизаветы II стало известно 8 сентября
09:58, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
59
0
#королева\n#дворец\n#Шотландия\n#Великобритания