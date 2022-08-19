Имя Пласидо Доминго всплыло при расследовании дела об аргентинской секте

Мадрид. Испания. Знаменитый испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго оказался подозреваемым в связях со скандальной сектой из Аргентины. Под предлогом занятий йогой ее глава подвергал женщин сексуальной эксплуатации, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на газету El País.

Секту, действовавшую под вывеской «Школы йоги Буэнос-Айреса», разгромили недавно. Арестованы 20 активных участников, в том числе лидер. По версии следствия, попавших под влияние главы организации женщин принуждали оказывать интимные услуги важным персонам, в том числе предпринимателям, артистам и политикам. За это жертвы получали «очки» для продвижения во внутренней иерархии. Также рядовых сектантов убеждали передавать организаторам свое имущество.

Как рассказали знакомые с ходом расследования источники издания, в руки правоохранителей попали записи телефонных переговоров руководителя «Школы йоги». На некоторых из них можно услышать голос, предположительно, Пласидо Доминго. В частности, он якобы договаривался с лидером секты о встрече.

На данный момент никаких претензий певцу не предъявлено. Кстати, в 2019 году несколько женщин обвинили Доминго в домогательствах. И хотя речь шла всего лишь о попытках поцеловать, приглашениях встретиться и ночных звонках, тенор вынужден был покинуть театр Метрополь-опера в Нью-Йорке.