Президент США согласился обменять россиянина Бута на американцев Уилана и Грайнер

Вашингтон. США. Россия может передать США осужденных американцев Уилана и Грайнер, а США в ответ – россиянина Бута. Согласие на такую сделку уже дал президент Джо Байден, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

Как сообщили источники американской телекомпании, с инициативой вышла администрация президента США. Предложение уже отправлено российской стороне. Отмечается, что поддержка главы государства позволит обойти возражения со стороны Минюста США, который обычно выступает против подобных обменов.

Данную информацию косвенно подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он рассказал, что в ближайшие дни собирается обсудить судьбу Грайнер и Уилана с главой МИД России Сергеем Лавровым. Также он заявил, что американская сторона несколько недель назад сделала Москве предложение, которое может ее заинтересовать.

Напомним, в апреле 2022 года осужденного в Москве за драку с полицейскими американца Тревора Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в 2010 году в США. Его обвинили в приготовлениях к организации контрабанды наркотиков. Обмен состоялся в Турции.

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер задержали в феврале 2022 года за провоз в Россию гашишного масла, судебный процесс над ней продолжается. В оправдание спортсменка заявила, что в США принимала медицинскую марихуану по рецепту врача и положила ее в багаж случайно.

Бывшего морского пехотинца Пола Уилана в июне 2020 года приговорили в России к 16 годам заключения за шпионаж.

Российского предпринимателя Виктора Бyта приговорили в 2012 году в США к 25 годам лишения свободы по обвинению в попытке продать оружие колумбийским боевикам.