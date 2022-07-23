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Убийцу бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ отправили под стражу до конца осени

10:15, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
Убийцу бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ отправили под стражу до конца осени
10:15, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
44
0
#Япония\n#покушение
Фото: Pixabay.com
44
0

Обвиняемого подвергнут психиатрической экспертизе.

Япония. Обвиняемого в убийстве бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ проверят на вменяемость, сообщают «Известия».

41-летний Тэцуя Ямагами был отправлен судом под стражу до конца ноября. За это время он пройдёт психиатрическую экспертизу, которая покажет, может ли он нести ответственность за убийство 67-летнего политика.

Также эксперты проверят семь собранных обвиняемым пистолетов, обнаруженных в его доме.

Напомним, Синдзо Абэ был убит 8 июля во время выступления перед избирателями.

 

10:15, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
44
0
#Япония\n#покушение