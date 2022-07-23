Убийцу бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ отправили под стражу до конца осени

Япония. Обвиняемого в убийстве бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ проверят на вменяемость, сообщают «Известия».

41-летний Тэцуя Ямагами был отправлен судом под стражу до конца ноября. За это время он пройдёт психиатрическую экспертизу, которая покажет, может ли он нести ответственность за убийство 67-летнего политика.

Также эксперты проверят семь собранных обвиняемым пистолетов, обнаруженных в его доме.

Напомним, Синдзо Абэ был убит 8 июля во время выступления перед избирателями.