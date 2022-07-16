Всемирный банк, МВФ и ВТО призвали уменьшить санкционное давление на Россию

Вашингтон. США. Странам Запада необходимо ослабить ограничительные меры в отношении российской экономики. Иначе предотвратить продовольственный кризис в мире будет невозможно, заявили главы Всемирного банка, Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Международного валютного фонда, Всемирной продовольственной программы и Всемирной торговой организации, пишут «Известия».

Лидеры международных организаций напомнили, что пандемия COVID-19 вызвала перебои в международных цепочках поставок. На них наложился рост инфляции ведущих мировых валют и последствия конфликта вокруг Украины. Пострадали рынки продовольствия, топлива и удобрений, что чревато голодом. К июню 2022 года число людей, находящихся под угрозой недостатка еды, увеличилось до 345 млн в 82 странах, отметили во Всемирном банке.

В такой ситуации сохранение действующих и введение новых санкций против России ведет лишь к усугублению продовольственного кризиса, говорится в заявлении.

Помимо снятия торговых ограничений, необходимо оказать экстренную поддержку уязвимым слоям населения и увеличить инвестиции в сельское хозяйство, считают в международных финансовых, торговых и гуманитарных организациях.

Добавим, о том же высказался 1 июня 2022 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.