Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

Всемирный банк, МВФ и ВТО призвали уменьшить санкционное давление на Россию

12:37, 16 июля, 2022
Евгений Кандаков
Всемирный банк, МВФ и ВТО призвали уменьшить санкционное давление на Россию
12:37, 16 июля, 2022
Евгений Кандаков
72
0
#еда\n#продовольствие\n#продукты\n#голод\n#кризис\n#МВФ\n#ООН\n#Запад\n#Россия\n#санкции
Фото: pixabay.com
72
0

Иначе миру грозит продовольственный кризис, заявили руководители международных организаций.

Вашингтон. США. Странам Запада необходимо ослабить ограничительные меры в отношении российской экономики. Иначе предотвратить продовольственный кризис в мире будет невозможно, заявили главы Всемирного банка, Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Международного валютного фонда, Всемирной продовольственной программы и Всемирной торговой организации, пишут «Известия».

Лидеры международных организаций напомнили, что пандемия COVID-19 вызвала перебои в международных цепочках поставок. На них наложился рост инфляции ведущих мировых валют и  последствия конфликта вокруг Украины. Пострадали рынки продовольствия, топлива и удобрений, что чревато голодом. К июню 2022 года число людей, находящихся под угрозой недостатка еды, увеличилось до 345 млн в 82 странах, отметили во Всемирном банке.

В такой ситуации сохранение действующих и введение новых санкций против России ведет лишь к усугублению продовольственного кризиса, говорится в заявлении.

Помимо снятия торговых ограничений, необходимо оказать экстренную поддержку уязвимым слоям населения и увеличить инвестиции в сельское хозяйство, считают в международных финансовых, торговых и гуманитарных организациях.

Добавим, о том же высказался 1 июня 2022 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

12:37, 16 июля, 2022
Евгений Кандаков
72
0
#еда\n#продовольствие\n#продукты\n#голод\n#кризис\n#МВФ\n#ООН\n#Запад\n#Россия\n#санкции