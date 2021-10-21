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Немецкие каналы RT оспорили в суде блокировку на YouTube

14:23, 21 октября, 2021
Евгений Кандаков
Немецкие каналы RT оспорили в суде блокировку на YouTube
14:23, 21 октября, 2021
Евгений Кандаков
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#YouTube\n#Google\n#видео\n#запреты\n#суд\n#журналистика\n#Германия\n#СМИ
Фото: pixabay.com
39
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Видеохостинг начал банить новости для немецкоязычной аудитории с 28 сентября.

Берлин. Германия. Вещающие для немецкоязычной аудитории телеканалы RT обратились в суд с ходатайством о временном запрете блокировки и страйков своего контента на YouTube. Об этом рассказала руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова, сообщает RT.

Ранее, по ее словам, было направлено письмо о досудебном урегулировании в компанию Google, которой принадлежит популярный видеохостинг. Однако ответа оттуда не последовало.

В связи с этим юристы СМИ обратились в суд с ходатайством о временном запрете блокировки и страйков в отношении RT DE. Это позволяет быстро восстановить удаленные материалы до окончательного решения дела. Но оказалось, что Google заблаговременно обратилась в суд с возражением против такой меры.

«То есть ребята из Google заранее отправили туда свою аргументацию: мол, если из RT DE придут к вам, вот причины, по которым нельзя выносить решение в их пользу», — прокомментировала ситуацию Токтосунова.

Суд постановил, что RT DE должна ознакомиться с указанным документом и представить свои аргументы в срок до 26 октября.

Напомним, 28 сентября стало известно, что YouTube удалил без права восстановления два германоязычных канала RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала это медийной войной, объявленной России со стороны государственных органов Германии.

Апелляции в YouTube на решение видеохостинга удалить каналы RT DE и Der Fehlende Part были направлены 1 октября.

Кстати, RT DE занимает 4 место в YouTube среди вещающих на немецком языке СМИ в категории «Новости и политика».

14:23, 21 октября, 2021
Евгений Кандаков
39
0
#YouTube\n#Google\n#видео\n#запреты\n#суд\n#журналистика\n#Германия\n#СМИ
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