Немецкие каналы RT оспорили в суде блокировку на YouTube

Видеохостинг начал банить новости для немецкоязычной аудитории с 28 сентября.



Берлин. Германия. Вещающие для немецкоязычной аудитории телеканалы RT обратились в суд с ходатайством о временном запрете блокировки и страйков своего контента на YouTube. Об этом рассказала руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова, сообщает RT.

Ранее, по ее словам, было направлено письмо о досудебном урегулировании в компанию Google, которой принадлежит популярный видеохостинг. Однако ответа оттуда не последовало.

В связи с этим юристы СМИ обратились в суд с ходатайством о временном запрете блокировки и страйков в отношении RT DE. Это позволяет быстро восстановить удаленные материалы до окончательного решения дела. Но оказалось, что Google заблаговременно обратилась в суд с возражением против такой меры.

«То есть ребята из Google заранее отправили туда свою аргументацию: мол, если из RT DE придут к вам, вот причины, по которым нельзя выносить решение в их пользу», — прокомментировала ситуацию Токтосунова.

Суд постановил, что RT DE должна ознакомиться с указанным документом и представить свои аргументы в срок до 26 октября.

Напомним, 28 сентября стало известно, что YouTube удалил без права восстановления два германоязычных канала RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала это медийной войной, объявленной России со стороны государственных органов Германии.

Апелляции в YouTube на решение видеохостинга удалить каналы RT DE и Der Fehlende Part были направлены 1 октября.

Кстати, RT DE занимает 4 место в YouTube среди вещающих на немецком языке СМИ в категории «Новости и политика».