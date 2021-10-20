В одном из городов Сицилии запретили назначать крестных отцов

Не последнюю роль в решении церковных властей послужило использование этого обычая в мафиозной среде.



Катания. Италия. Обычай выбирать для детей крестных отцов и матерей отменили на 3 года в сицилийском городе Катания. Решение об этом приняла местная епархия Римско-католической церкви, сообщает Рен ТВ.

По мнению священнослужителей, изначально функция крестников заключалась в духовном воспитании подрастающего поколения. А в настоящее время традиция деградировала в пустую формальность, либо служит укреплению личных связей между взрослыми, причем нередко применятся для этих целей в мафиозной среде.

Также институт крестничества используют для того, чтобы вступить в некое подобие родства с влиятельными людьми. О духовном развитии ребенка при этом даже не думают.

Мнения жителей Катании по поводу решения церковных властей разделились. Многие не одобряют запрет назначения крестных отцов, поскольку считают его красивым и полезным обычаем. Другие поддерживают эту инициативу и говорят, что крестником может быть только клирик, но никак не мирянин.

Отмечается, что временный отказ от крестных отцов уже пытались ввести в 2014 году в провинции Реджо-ди-Калабрия на юге Италии. Регион печально известен деятельностью местной банды «Ндрангета». Однако тогда идею не одобрили в Ватикане.