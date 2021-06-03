В ЮАР могут отменить наказание за многомужество

Полигамия в стране фактически не запрещена.



Претория. ЮАР. Власти Южноафриканской республики (ЮАР) могут фактически узаконить многомужество. Законопроект, отменяющий наказание за такой вариант семейной жизни, внесен на рассмотрение парламента, пишет ИА «Росбалт» со ссылкой на Die Welt.

По данным немецкого издания, документ призван уравнять женщин в правах с мужчинами. Дело в том, что многоженство в стране фактически разрешено. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума живет с 4 супругами. И хотя официально полигамия не признана, уголовных наказаний за нее не предусмотрено – в отличие от полиандрии. Предлагаемые поправки к законодательству позволят женщинам жить с несколькими мужьями, не опасаясь преследований.

Заодно авторы инициативы предлагают узаконить все браки, заключенные по иудейским, мусульманским, индуистским и даже растафарианским ритуалам.

Отмечается, что сейчас в Южноафриканской республике по несколько жен содержат сотни тысяч жителей, прежде всего это представители этнической группы зулусов, которых в стране насчитывается 11 млн. У отдельных племен встречается и многомужество.