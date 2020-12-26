Япония ввела полный запрет на въезд в страну

Пока он будет действовать до конца января 2021 года.

Токио. Япония. Власти Японии ввели временный запрет на въезд в страну в отношении граждан всех стран. Как сообщили «Известия» со ссылкой на агентство Kyodo, меры профилактики в рамках борьбы с распространением коронавируса вступят в действие с 28 декабря до конца января 2021 года.

Для жителей Японии, которые совершают краткосрочные бизнес-командировки, также отменяются послабления. Кроме того, жителям Японии, которые возвращаются из стран, где был выявлен новый штамм ковида, необходимо будет иметь документ о наличии отрицательного теста на COVID-19, сданного не позднее чем за трое суток до прибытия.

Отметим, что по данным The Japan Times, в Японии побит суточный рекорд заболеваемости: 25 декабря в стране зафиксировали 3748 новых случаев коронавируса. Кроме того, в стране подтверждено пять случаев заражения новым штаммом коронавируса, обнаруженным в Великобритании.