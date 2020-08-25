Таиландские тюрьмы превратят в объекты туриндустрии

Там будут проводить кулинарные конкурсы и торговать сувенирами.



Бангкок. Таиланд. Больше 70 тюрем в Таиланде переформатируют в туристические достопримечательности. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Bangkok Post.

Как рассказал министр юстиции королевства Сомсак Тхепсутин, в исправительных учреждениях планируют проводить кулинарные конкурсы для шеф-поваров и баров. Также в них откроют магазины, в которых будут продаваться изготовленные заключенными сувениры для туристов.

Помимо зарабатывания денег на содержание исправительных учреждений, целью проекта является адаптация заключенных к нормальной жизни в обществе за счет овладения востребованными профессиями.

По словам главы Минюста Таиланда, реализация плана уже началась в 5 тюрьмах.