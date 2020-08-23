Более 100 тыс протестующих собралось на митинг в Минске

Городские власти транслируют на всю громкость советские песни.

Минск. Белоруссия. В Минске на площади Независимости собралось более 100 тыс. протестующих. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на портал tut.by в воскресенье, 23 августа.

Собравшиеся заняли всю площадь Независимости, проезжую часть и площадку у Мингорисполкома и здания метрополитена. Люди скандируют «Жыве Беларусь». Городские власти, пытаясь перекрыть крики толпы, включили на всю громкость песни «Первым делом самолёты», «В городском саду» и «Песня о далекой Родине» из фильма «Семнадцать мгновений весны».

Одновременно с минчанами бастуют и жители других городов. В Гомеле у театра и рядом — в сквере Кирилла Туровского — собралось около 2 тыс. горожан. В Бобруйске по улицам города ходит колонна примерно из 200 человек, скандируя «Жыве Беларусь!» — сотрудники милиции в проведение акции не вмешиваются. В Витебске в шествии по проспекту Фрунзе приняли участие около 3 тыс. человек.

Напомним, протесты в Белоруссии проходят с 9 августа, после объявления итогов выборов президента Белоруссии. По данным ЦИК страны, победу с 80,1% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заняла второе место, набрав около 10%.