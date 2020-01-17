Китай побил очередной рекорд численности населения

В материковой части страны проживает теперь более 1,4 млрд человек.



Пекин. КНР. В Китае подсчитали количество жителей. По данным Государственного статистического управления КНР, численность населения материковой части страны состоянию на конец 2019 года достигла 1 млрд 400 млн 50 тыс человек, пишет «Интерфакс».

Цифра дана без учета населения Гонконга, Макао и Тайваня. Отмечается, что за год жителей континентального Китая стало больше на 4,67 млн. Из них мужчин 715 млн 270 тыс, и 684 млн 780 тыс женщин.

В городах проживает 848,43 млн человек, или 60,6% от общего числа жителей. За год количество горожан выросло более чем на 176 млн. Сельское население, напротив, сократилась до 551,6 млн человек.

Также в Китае отмечен процесс старения основной массы населения. Доля людей в возрасте 60 лет и более в 2019 году составила 18,1% - против 17,9% годом ранее.

Добавим, по данным портала populationpyramid.net, общее население Земли насчитывало по итогам 2019 года без малого 7 млрд 713,5 млн жителей. Во второй по численности населения стране мира, Индии, проживало около 1 млрд 366,5 млн человек. Третье место принадлежит США с 329 млн жителей.