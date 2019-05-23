Потребитель предпочитает продукт, не вредящий экологии.

Италия. Итальянский модный дом Prada откажется от использования натурального меха, начиная с женской коллекции сезона весна-лето 2020. Об этом пишет РБК.

На сайте Prada сообщается, что компания приняла такое решение после соглашения с зоозащитниками.

«Фокус на инновационных материалах позволит компании расширить рамки креативного дизайна при соблюдении этических требований к продуктам», — заявила глава модного дома Миуччи Прада.

На сегодняшний день потребители предпочитают продукты, не вредящие экологии, уверены в некоммерческой зоозащитнической организацией LAV.

В 2018 году модный дом VERSACE заявил об отказе от натурального меха, такое же решение приняли бренды Gucci, Tom Ford, Givenchy и Michael Kors.