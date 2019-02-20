Черепаху из вымершего 100 лет назад вида нашли живой на Галапагосах

Самка принадлежит виду Chelonoidis Phantasticus.

Галапагосские острова. Эквадор. На острове Фердинанда из архипелага Галапагосских островов обнаружили гигантскую черепаху, считавшуюся вымершей еще 100 лет назад. Об этом пишет «РГ».

По словам министра охраны окружающей среды Эквадора Марсело Мата, самку вида Chelonoidis Phantasticus нашли участники экспедиции, организованной руководством Гапалагосских парков и группой по сохранению островов.

Единственный представитель вида был замечен в апреле 1906 года. Биологи прозвали ее «Черепахой Северного острова». Считалось, что вид вымер из-за извержений вулканов.

Сейчас на Галапагосах обитает 12 видов черепах, в том числе обнаруженный.