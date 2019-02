Как тебе такое: Илон Маск ответил по-русски на видео с «перевернутыми» «Жигулями»

Ставрополь. Ставропольский край. Глава Tesla и владелец компании SpaceX Илон Маск прокомментировал на русском языке видео с подписью «Как тебе такое?». Вопрос задал канал НТВ в Твиттере.

На кадрах водитель управляет автомобилем, который буквально едет «задом наперед»: умелец из Ставрополя переставили руль и педали таким образом, что заднее стекло стало передним. Со стороны кажется, что автомобиль едет багажником вперед.

Маск написал в комментариях: «Ха-ха, офигенно».

Как выяснила «РГ» в краевом ГИБДД, позже машину-перевертыш забрали на

штрафстоянку, а на водителя составили три протокола об административном правонарушении за движение задним ходом на перекрестке, за отсутствие страхового полиса, а также за несанкционированные изменения в конструкции транспортного средства.

And how do you like this, @elonmusk? https://t.co/DhSzqzNGSC