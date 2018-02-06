На Мальдивах из-за политического кризиса ввели чрезвычайное положение

Согласно решению президента страны Абдуллы Ямина, оно будет длиться 15 дней.

Мале. Мальдивы. Из-за политического кризиса на Мальдивах ввели режим чрезвычайного положения. Как пишет Интерфакс, решение принял президент страны - Абдулла Ямин.

По информации агентства, чрезвычайное положение в республике продлится в течение 15 дней. При этом в Министерстве иностранных дел страны заверили, что местные власти обеспечат безопасность как туристов, приехавших на отдых, так и иностранцев, живущих на территории островов.

МИД также подчеркнул, что все аэропорты, порты и гостиницы будут работать в обычном режиме. Кроме того, в Ассоциации туристических операторов России сообщили, что политические неурядицы возникают в столице страны (Мале) и не касаются популярных курортов.

Отмечается, что кризис на Мальдивах возник на прошлой неделе. Тогда Верховный суд страны признал противоречившим конституции республики процесс по делу обвиненного в терроризме бывшего лидера страны Мухаммеда Нашида, а также освободил от заключения ряд оппозиционных чиновников. В свою очередь действующее правительство призвало армию противостоять попыткам судебной инстанции объявить импичмент президенту Абдулле Ямину.