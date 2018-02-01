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      Сенат Польши ввел уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» в стране

      14:03, 01 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      14:03, 01 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
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      #бандеровцы\n#Вторая мировая война\n#закон\n#Польша\n#нацизм
      Фото: pixabay.com
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      Также запрещено называть нацистские концлагеря на территории страны «польскими».  

      Варшава. Польша. Верхняя палата польского парламента одобрила закон, вводящий уголовные наказания за пропаганду и высказывания в отношении ряда событий Второй Мировой войны. Ранее он был принят нижней палатой парламента, и будет отправлен на подпись президенту страны, сообщает russian.rt.com

      В частности, законодатели запретили связывать с польским народом преступления нацистов, совершенные на территории Польши. Прежде всего, речь идет о крупнейших концлагерях, организованных гитлеровцами на территории захваченной страны, таких, как Освенцим, Треблинка, Майданек и др. Западные политики в последнее время не раз называли их «польскими», исходя из географического местоположения. 

      Кроме того, закон направлен против пропаганды на территории Польши «бандеровской идеологии». Так, вводится запрет на отрицание т.н. «Волынской резни». Она была организована украинскими националистами во время Второй Мировой войны. Ее жертвами стали десятки тысяч поляков, почти исключительно мирных жителей.   

      За эти и другие подобные высказывания закон предусматривает наказание в форме до 3 лет лишения свободы.

      14:03, 01 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
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      #бандеровцы\n#Вторая мировая война\n#закон\n#Польша\n#нацизм

       

       

       

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