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      Госдеп США назвал причины приостановки выдачи неиммиграционных виз в России

      10:45, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      10:45, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      102
      0
      #политика\n#туризм\n#США\n#санкции\n#иммиграция\n#виза
      Фото: pixabay.com
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      Действия ведомства никак не связаны с ответными санкциями, касающимися Москвы.

      Вашингтон. США.  Пресс-секретарь Белого дома Хизер Науэрт сообщила о причинах приостановки выдачи россиянам виз для рабочих и туристических поездок. Как пишут Известия.ру, действия госдепартамента США связаны с сокращением американских дипмиссий в России. 

      Пресс-секретарь особенно подчеркнула, что возникшая ситуация никак не связана с возможными ответными мерами, которые могут быть приняты в отношении России. Помимо этого, Науэрт выразила сожаление в связи приостановкой и трудностями в получении виз. 

      Напомним, 23 августа США приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Вновь принимать документы для посещения страны в рамках рабочих и туристических поездок  будут только с 1 сентября с увеличенным сроком ожидания собеседования.

      10:45, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      102
      0
      #политика\n#туризм\n#США\n#санкции\n#иммиграция\n#виза

       

       

       

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