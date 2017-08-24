Госдеп США назвал причины приостановки выдачи неиммиграционных виз в России

Действия ведомства никак не связаны с ответными санкциями, касающимися Москвы.

Вашингтон. США. Пресс-секретарь Белого дома Хизер Науэрт сообщила о причинах приостановки выдачи россиянам виз для рабочих и туристических поездок. Как пишут Известия.ру, действия госдепартамента США связаны с сокращением американских дипмиссий в России.

Пресс-секретарь особенно подчеркнула, что возникшая ситуация никак не связана с возможными ответными мерами, которые могут быть приняты в отношении России. Помимо этого, Науэрт выразила сожаление в связи приостановкой и трудностями в получении виз.

Напомним, 23 августа США приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Вновь принимать документы для посещения страны в рамках рабочих и туристических поездок будут только с 1 сентября с увеличенным сроком ожидания собеседования.