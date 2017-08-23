Посольство США предложило россиянам получать визы в других странах

Речь идет о рассмотрении документов неиммиграционных виз.

Москва. Посольство США предложило россиянам получать неиммиграционные визы в других странах. Как пишут РИА Новости, речь идет о государствах, где срок получения рабочих, студенческих и туристических виз меньше, чем в Москве.

Как пояснили сотрудники американской дипмиссии, в каждом случае заявку рассматривает служащий посольства, который выносит решение в индивидуальном порядке, руководствуясь законодательством Штатов, который, в свою очередь, не запрещает гражданину России подать заявку на получение визы в другой стране.

Например, россияне могут обратиться в американские консульства в Грузии, Китае, Египте и Узбекистане, где срок рассмотрения документов составляет в среднем от 4 до 23 дней.

Напомним, с 23 августа США приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. 1 сентября рассмотрение заявок возобновят только в посольстве страны в Москве, а сроки ожидания собеседования будут увеличены.