Дочь экс-президента Узбекистана осудили за хищения и вымогательство

Фактически она находится под домашним арестом с 2014 года.

Ташкент. Узбекистан. В хищениях и вымогательстве признали виновной дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Ташкентский областной суд приговорил 45-летнюю Гульнару Каримову к 5 годам ограничения свободы.

В Генпрокуратуре среднеазиатской республики сообщили, что уголовное дело против Каримовой было возбуждено в 2013 году по фактам уклонения от уплаты налогов, участия в преступной группе и вымогательстве денежных средств.

Утверждается, что она организовала не менее 16 офшорных компаний, через которые осуществляла финансовые махинации. Вину дочери первого лица Узбекистана подтвердили подельники и свидетели, - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечено, что в отношении Каримовой продолжается следствие по ряду других уголовных дел, в связи с чем она помещена под стражу.

Напомним, в 2008-м году старшую дочь Ислама Каримова Гульнару многие политологи считали вероятной преемницей отца на посту главы Узбекистана. Гульнара Каримова получила несколько образований, занималась музыкой, создавала коллекции одежды и ювелирных изделий, с 2010 по 2012 работала послом своей республики в Испании. Однако еще при жизни Ислама Каримова, в конце 2013 года, у нее начались проблемы с законом. С 2014 года она находилась фактически под домашним арестом.