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      Дочь экс-президента Узбекистана осудили за хищения и вымогательство

      12:17, 28 июля, 2017
      Новичок
      12:17, 28 июля, 2017
      Новичок
      229
      0
      #преступления\n#Узбекистан\n#суд\n#Генпрокуратура
      Фото: pixabay.com
      229
      0

      Фактически она находится под домашним арестом с 2014 года.

      Ташкент. Узбекистан. В хищениях и вымогательстве признали виновной дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Ташкентский областной суд приговорил 45-летнюю Гульнару Каримову к 5 годам ограничения свободы.  

      В Генпрокуратуре среднеазиатской республики сообщили, что уголовное дело против Каримовой было возбуждено в 2013 году по фактам уклонения от уплаты налогов, участия в преступной группе и вымогательстве денежных средств.

      Утверждается, что она организовала не менее 16 офшорных компаний, через которые осуществляла финансовые махинации. Вину дочери первого лица Узбекистана подтвердили подельники и свидетели, - говорится в сообщении ведомства.  

      Также отмечено, что в отношении Каримовой продолжается следствие по ряду других уголовных дел, в связи с чем она помещена под стражу.  

      Напомним, в 2008-м году старшую дочь Ислама Каримова Гульнару многие политологи считали вероятной преемницей отца на посту главы Узбекистана. Гульнара Каримова получила несколько образований, занималась музыкой, создавала коллекции одежды и ювелирных изделий, с 2010 по 2012 работала послом своей республики в Испании. Однако еще при жизни Ислама Каримова, в конце 2013 года, у нее начались проблемы с законом. С 2014 года она находилась фактически под домашним арестом.

      12:17, 28 июля, 2017
      Новичок
      229
      0
      #преступления\n#Узбекистан\n#суд\n#Генпрокуратура

       

       

       

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