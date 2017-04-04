Британские ученые нашли способ избавления от телефономании

С патологической болезнью решили бороться с помощью «протеза телефона».

Лондон. Великобритания. Ученые из Великобритании выяснили, как избавиться от телефонной зависимости. По их мнению, патологической болезнью страдает около 30% британцев, которые и часа не могут продержаться без гаджета, сообщают «Народные Новости».

Британские ученые разработали проект Give Your Mobile The Boot, цель которого заключается в уничтожении телефонной зависимости. Проект предусматривает создание «протеза телефона». Он будет представлять собой кусок обыкновенного пластика, который внешне идентичен смартфону. По их мнению, благодаря ей удастся избавиться от вредной привычки постоянно хвататься за мобильный телефон.