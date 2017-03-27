Турция откроет для россиян въезд в страну по внутренним паспортам

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Анкары начать предметное обсуждение с российской стороной.

Анкара. Турция. Россияне смогут посещать турецкие курорты без загранпаспортов. Турция уже готова к переговорам, сообщает «Лайф».

Еще до трагедии в ноябре 2015 года (сбитый российский Су-24 турецкими ВВС) проводились переговоры по этому вопросу. Сейчас отношения между странами нормализовались, поэтому обсуждение темы может продолжиться, говорит Чавушоглу.

По словам министра, в турецких аэропортах уже устанавливают систему для проверки внутренних документов россиян. Возможность пересечения границы без загранпаспортов будет двухсторонней.