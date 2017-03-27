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      Турция откроет для россиян въезд в страну по внутренним паспортам

      13:57, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      13:57, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      43
      0
      #отдых\n#Турция\n#заграница\n#купальный сезон
      Фото: pixabay.com
      43
      0

      Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Анкары начать предметное обсуждение с российской стороной.

      Анкара. Турция. Россияне смогут посещать турецкие курорты без загранпаспортов. Турция уже готова к переговорам, сообщает «Лайф».

      Еще до трагедии в ноябре 2015 года (сбитый российский Су-24 турецкими ВВС) проводились переговоры по этому вопросу. Сейчас отношения между странами нормализовались, поэтому обсуждение темы может продолжиться, говорит Чавушоглу.

      По словам министра, в турецких аэропортах уже устанавливают систему для проверки внутренних документов россиян. Возможность пересечения границы без загранпаспортов будет двухсторонней.

      13:57, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      43
      0
      #отдых\n#Турция\n#заграница\n#купальный сезон
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