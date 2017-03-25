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      Государственный банк в Германии случайно перевел 4 млрд евро другим банкам

      10:36, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      10:36, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      128
      0
      #общество\n#банки\n#Германия\n#ошибки\n#курьезы
      Фото: Public Domain Pictures
      128
      0

      Похожие инциденты случались и ранее.

      Берлин. Германия. Немецкий государственный банк развития KfW случайно перевел более 4 млрд евро четырем другим банкам. Как пишет Интерфакс, причиной инцидента стал технический сбой.

      «KfW обнаружил неправильное поведение системы на самом раннем этапе процесса, немедленно отменил нежелательные действия и начал необходимый процесс анализа причин. <…> Ошибка была быстро выявлена и устранена, и суммы переплаты были успешно переведены обратно», - цитирует издание заявление банка.

      Похожие инциденты случались и ранее: в 2008 году более 300 млн евро перевелись со счетов KfW в банк Lehman Brothers, который за несколько часов до того объявил о банкротстве. 

      10:36, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      128
      0
      #общество\n#банки\n#Германия\n#ошибки\n#курьезы
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