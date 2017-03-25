Государственный банк в Германии случайно перевел 4 млрд евро другим банкам

Похожие инциденты случались и ранее.

Берлин. Германия. Немецкий государственный банк развития KfW случайно перевел более 4 млрд евро четырем другим банкам. Как пишет Интерфакс, причиной инцидента стал технический сбой.

«KfW обнаружил неправильное поведение системы на самом раннем этапе процесса, немедленно отменил нежелательные действия и начал необходимый процесс анализа причин. <…> Ошибка была быстро выявлена и устранена, и суммы переплаты были успешно переведены обратно», - цитирует издание заявление банка.

Похожие инциденты случались и ранее: в 2008 году более 300 млн евро перевелись со счетов KfW в банк Lehman Brothers, который за несколько часов до того объявил о банкротстве.