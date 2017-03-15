Обзор самых интересных материалов, которые предлагают своим читателям онлайн СМИ республики.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе среда, 15 марта. Весна набирает обороты, увеличивая световой день. Чтобы утро было еще радостнее, корреспонденты информагентства «Сусанин» сделали обзор самых интересных материалов и сюжетов, которые предлагают своим читателям онлайн СМИ Удмуртии.

Ижевчане начали заполнять карту «убитых» дорог города. Об этом пишет «Комсомольская правда» в Ижевске. Интернет сервис, с помощью которого можно отправить фотографию ямы и ее координаты, представила общественная организация Общероссийский народный фронт. На сегодняшний день горожане отметили 16 участков на улицах Пушкинская, Карла Либкнехта, Областная, Увинская, Коммунаров, Удмуртской, 10 лет Октября и 9 Января.

«Вы должны приложить фото, чтобы доказать, что именно в этот момент участок действительно «убитый». В течение суток вашу жалобу рассмотрят модераторы и если «обвинение» справедливое, отметка появится на карте. В публикации могут отказать, если снимки сделаны в другое время года или не соответствуют действительности», - пояснил «Комсомолке» член регионального штаба ОНФ Михаил Колесников.

Он также рассказал, что отметка ямы на карте не дает 100% гарантии того, что ее отремонтируют. Общественники надеются, что активность ижевчане заметят муниципальные власти и включат проблемные дороги в список участков на весенний ремонт.

Жители ижевской пятиэтажки по улице 50 лет ВЛКСМ, где в январе этого года произошло частичное обрушение кровли здания, не могут получить компенсацию за испорченное во время аварии имущество. Об этом рассказывают журналисты гостелерадиокомпании «Удмуртия». Во время инцидента горячая вода залила несколько квартир. Компенсировать убытки должна была управляющая компания, однако она отказалась от этого и начала судебную тяжбу с собственниками.

«Управляющая компания не согласна со своей виной», - рассказал в интервью ГТРК «Удмуртия» главный жилищный инспектор республики Марат Исмагилов.

Жители ижевской пятиэтажки, где рухнула крыша, до сих пор не получили компенсаций

Съемочная группа телеканала «Моя Удмуртия» узнала, долго ли продержаться многокилометровые пробки на набережной пруда Ижевска и Долгом мосту, начавшиеся здесь из-за перекрытия улицы Милиционной. Сейчас на этом участке дороги ведется строительство сетей водоснабжения.

«Изначально срок был с 9 по 24 марта. Но, понимая напряжённость ситуации для автовладельцев, мы организовали работы в выходные дни, чтобы раньше открыть проезжую часть. В результате того, что работали в усиленном режиме и по выходным, сроки уменьшились на неделю», - рассказала телеканалу пресс-секретарь муниципального предприятия «Ижводоканал» Елена Торова.

По ее словам, работы завершатся 17 марта.

14 03 17 Пробки на набережной Ижевска

«Ижлайф» пишет о решении депутата Госсовета Удмуртии Рады Смаевой сложить с себя полномочия народного избранника. По данным портала, это может быть связано с тем, что «по новому антикоррупционному законодательству, если депутат не подает декларацию о доходах до 1 апреля, может лишиться мандата». Сейчас Смаева работает заместителем гендиректора по экономическим и правовым вопросам ОАО «Редуктор».

«Решение Рады Смаевой связано с большой загрузкой на непосредственном месте работы, рассказал председатель постоянной комиссии по национальной политике Госсовета Энвиль Касимов. При этом Касимов указал: «Она не хочет идти в депутаты, сейчас много суеты с подачей декларации о доходах», - сообщает «Ижлайф».

В обзоре использованы материалы: udmtv.ru, izh.kp.ru, myudm.ru, izhlife.ru.