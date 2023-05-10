В Грузии посчитали провокацией отмену визового режима с Россией

Тбилиси. Грузия. Упразднение визового режима для граждан Грузии со стороны России является провокацией. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, пишет Коммерсантъ.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил необходимость оформления виз для грузин. Также он разрешил прямые авиарейсы между странами. По мнению Саломе Зурабишвили, эти решения неприемлемы на фоне ситуации на Украине.

Добавим, граждане Грузии смогут прибывать в Россию свободно с 15 мая. Исключение — въезд с целью работы или учебы на срок более 3 месяцев.