Ташкент. Узбекистан. До семи лет могут увеличить срок полномочий президента Узбекистана. Как передают «Известия», в проект поправок конституции страны внесли соответствующее предложение.

Также проект содержит положение о том, что в отношении действующего президента Шавката Мирзиёева не будет действовать запрет на избрание главой государства не более двух сроков подряд.

Напомним, в первой редакции конституции Узбекистана срок полномочий президента определялся пятью годами. В апреле 2002 года было принято решение о продлении полномочий до семи лет. В декабре 2011 года их вновь сократили до пяти лет.

Первого президента независимый Узбекистан избрал в 1991 году, им стал Ислам Каримов. Он четыре раза подряд побеждал на выборах и руководил страной вплоть до своей смерти в 2016 году. В то время Мирзиёев был премьер-министром и после смерти Каримова стал и. о. президента. В декабре был избран главой страны. В 2021 году его переизбрали на второй срок.

Отметим, что сенат Узбекистана одобрил решение законодательной палаты парламента о проведении 30 апреля 2023 года референдума по проекту новой конституции.