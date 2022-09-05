Новым премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс

Лондон. Великобритания. Глава британского МИД Лиз Трасс выиграла выборы на пост лидера Консервативной партии страны с результатом в 53%. Как сообщает «Газета.ру», теперь она займёт пост премьер-министра Соединённого Королевства.

Напомним, в начале июля премьер-министр Борис Джонсон подал в отставку.

Отмечается, что в гонке за пост главы правящей партии Трасс обошла своего соперника — экс-канцлера казначейства Великобритании Риши Сунака.

В своём выступлении Трасс также поблагодарила Бориса Джонсона, заявив, что он добился Brexit, «сокрушил Джереми Корбина (лидера Лейбористской партии и оппозиции с 2015 по 2020 год», «внедрил вакцину» и «противостоял Владимиру Путину».

Таким образом, Лиз Трасс стала третьей в истории Великобритании женщиной после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй на посту главы кабмина. Во вторник, 6 сентября, Лиз Трасс отправится в шотландскую резиденцию британских монархов — замок Балморал. Здесь королева Елизавета II официально предложит ей занять пост премьер-министра и сформировать правительство.

Наша справка: Лиз Трасс родилась в 1975 году в Оксфорде. Изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже Оксфордского университета. Получив финансовое образование, работала в межнациональных компаниях Shell и Cable & Wireless.

Была министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства в первом и втором кабинетах Дэвида Кэмерона (2014–2016), министром юстиции и первая в истории женщина лорд-канцлер в первом кабинете Терезы Мэй (2016–2017), министром внешней торговли (2019–2021) и с 15 сентября 2021 по 5 сентября 2022 года министром иностранных дел.