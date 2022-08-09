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Агенты ФБР провели внезапный обыск в резиденции Трампа во Флориде

10:06, 09 августа, 2022
Евгений Кандаков
Агенты ФБР провели внезапный обыск в резиденции Трампа во Флориде
10:06, 09 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#США\n#власть\n#политика\n#президент\n#ФБР\n#обыски\n#Дональд Трамп
Фото: vk.com/rt_russian
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Возможно, они искали документы, пропавшие из Белого дома.

Майами. США. Имение Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде обыскали агенты ФБР. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на пост бывшего президента США в соцсети Truth.

Визит сотрудников Федерального бюро расследований был внезапным. Их было не менее 100 человек. Агенты взломали даже сейф с личными документами хозяина. Подобного еще не случалось ни с одним президентом, заявил Трамп.

Указанные действия сотрудников ФБР он назвал незаконными. По мнению экс-президента, за нападением на резиденцию стоят «радикальные левые демократы», которые намерены помешать ему повторно баллотироваться на высшую должность в 2024 году.

Источники газеты New York Post считают, что ФБР искало секретные документы, которые Трамп забрал из Белого дома по окончании своего правления.

10:06, 09 августа, 2022
Евгений Кандаков
106
0
#США\n#власть\n#политика\n#президент\n#ФБР\n#обыски\n#Дональд Трамп