Агенты ФБР провели внезапный обыск в резиденции Трампа во Флориде

Майами. США. Имение Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде обыскали агенты ФБР. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на пост бывшего президента США в соцсети Truth.

Визит сотрудников Федерального бюро расследований был внезапным. Их было не менее 100 человек. Агенты взломали даже сейф с личными документами хозяина. Подобного еще не случалось ни с одним президентом, заявил Трамп.

Указанные действия сотрудников ФБР он назвал незаконными. По мнению экс-президента, за нападением на резиденцию стоят «радикальные левые демократы», которые намерены помешать ему повторно баллотироваться на высшую должность в 2024 году.

Источники газеты New York Post считают, что ФБР искало секретные документы, которые Трамп забрал из Белого дома по окончании своего правления.