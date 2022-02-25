Турция отказалась перекрыть проливы для российского флота по просьбе Украины

Анкара. Турция. Российские военные корабли имеют право проходить в Черное море из Средиземного при возвращение флота на базу. Такой ответ дал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на просьбу Киева перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал TGRT Haber.

Глава МИД напомнил о международной конвенции Монтрё, дающей право пользоваться указанными проливами для всех стран, имеющих выход к Черному морю. Исключения возможны в случае ведения военных действий против Турции. При этом Чавушоглу подчеркнул, что Анкара всегда соблюдала данную конвенцию.

О требовании перекрыть проливы для России сообщил посол Украины в Турции Василий Бондарь. Он заявил также о просьбе к властям Турции наложить санкции против Москвы и поставить оружие Киеву.

Напомним, с 24 февраля российские военные выполняют операцию, направленную на защиту Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризацию Украины.